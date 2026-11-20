Руководитель Кризисного центра "Коргау" Анна Рыль на брифинге 20 ноября 2026 года рассказала о помощи детям, которые выросли в условиях домашнего насилия, передает корреспондент Zakon.kz.

Анна Рыль считает этот вопрос очень сложным.

"Когда к нам приходят дети – жертвы бытового насилия, я всегда смотрю на их лица. У детей всегда несчастные, пустые, грустные глаза. Дети бывают напуганы. Ребенок становится свидетелем конфликта, он зачастую заступается за маму и может быть тоже подвержен физическому насилию", – говорит она.

В кризисных центрах, по ее словам, детям помогают не только психологи, но и логопеды и воспитатели, чтобы минимизировать причиненный вред.

"Мы видим у детей заикание, задержку развития и другие травмы, вызванные тем, что они находились в стрессовой ситуации. Эти детские травмы и страхи остаются на всю жизнь и влияют на поведение и выбор партнера в будущем и в целом на сценарий жизни. Поэтому очень важна помощь специалиста", – добавила она.

21 октября 2026 года сообщалось, что в Актау полицейские расследуют уголовное дело по факту жестокого избиения иностранки. О шокирующем семейном насилии, которое продолжалось годами, рассказала мать пострадавшей.