"Ломал зубы и остриг волосы": иностранец жестко изувечил сожительницу в Актау

В Актау полицейские расследуют уголовное дело по факту жестокого избиения иностранки. О шокирующем семейном насилии, которое продолжалось годами, рассказала мать пострадавшей, сообщает Zakon.kz.

Информация об инциденте появилась в социальных сетях. Позднее произошедшее подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области.

В ведомстве уточнили, что по факту причинения телесных повреждений женщине начато досудебное расследование. Участники конфликта оказались гражданами Узбекистана.

"В ходе проверки выяснилось, что мужчина и женщина находятся на территории Республики Казахстан без документов, удостоверяющих личность, и не имеют документов, подтверждающих законность их пребывания в стране. В отношении мужчины приняты меры в соответствии с миграционным законодательством Республики Казахстан. В настоящее время он помещен в приемник-распределитель для установления личности и решения вопроса о его дальнейшем пребывании на территории страны", – рассказали 21 октября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ДП Мангистауской области.

В полиции также сообщили, что пострадавшая женщина находится по месту проживания. В отношении нее проводится проверка на предмет соблюдения миграционного законодательства.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Между тем шокирующие подробности многолетней домашней тирании озвучила мать пострадавшей. Как пишет издание Lada.kz, ее дочь около десяти лет жила с мужчиной в гражданском браке и родила двоих детей, однако со временем совместная жизнь превратилась в ад.

По словам женщины, сожитель регулярно поднимал руку на ее дочь, отбирал документы и запрещал общаться с родными, а последний случай едва не закончился трагедией.

"Он постоянно избивает мою дочь, хотя она ни в чем не виновата. Бьет по лицу, оставляет синяки, ломает зубы, пинает, в том числе по голове. Дочь долго ничего мне не рассказывала, все скрывала. У дочери были очень густые, длинные волосы, доходили до пояса. А он обрезал их почти под корень. Он бил ее локтем по лицу и сломал четыре передних зуба. Внутри рта все было разорвано, губы и рот изранены. У нее опухла голова, врачи написали о сотрясении мозга", – поделилась мать пострадавшей.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области суд оставил в силе приговор в отношении 35-летнего местного жителя, избившего бывшую супругу. Мужчину приговорили к реальному лишению свободы.