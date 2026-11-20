Выступая на третьем Форуме работников сельского хозяйства, глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил достижения страны в агропромышленном секторе, сообщает Zakon.kz.

По его словам, за последние 7 лет страна добилась значительных достижений в сельском хозяйстве.

"Производство продуктов питания выросло на 28%. Запущено 1630 инвестиционных проектов на общую сумму 2,7 трлн тенге. Объем экспорта продукции АПК увеличился вдвое и приблизился к 7 млрд долларов. Доля переработанной продукции в экспорте достигла 52%. В прошлом году в нашей стране впервые за последние 20 лет была проведена национальная сельскохозяйственная перепись, в ходе которой применялись цифровые технологии. В результате удалось собрать полные и точные данные, отражающие реальное положение дел в сельском хозяйстве", – сказал президент.

Он продолжил, что в целом потенциал сельского хозяйства Казахстана высок.

"Наша главная задача – эффективно использовать имеющиеся возможности и без промедления приступить к активной работе", – заявил Токаев.

При этом, по его словам, требуется создать благоприятные условия для повышения качества жизни сельских жителей.

"Однако в последние годы появилось очень много аграрных программ, которые фактически дублируют друг друга, отличаясь только названиями. Так, уже реализуются программы "Ауыл аманаты", "Ауыл – ел бесігі", "Кең дала", "Береке", "Жайлау", "Игілік", "Сыбаға" и другие. Конечно, каждый проект разрабатывается для решения насущных проблем в этой сфере. Но насколько эффективно осуществляется вся эта работа? Считаю, что такой вопрос вполне закономерный. Требуется не количественное увеличение программ, а качественное развитие сельского хозяйства. Правительству предстоит провести всесторонний анализ документов, разработанных в целях поддержки села и аграрного сектора", – указал президент.

Каждая программа, продолжил он, должна иметь свои цели и задачи.

"Главное, чтобы принимаемые меры были понятны аграриям и улучшали качество жизни на селе. Этот вопрос напрямую связан с необходимостью экономии бюджетных средств", – отметил глава государства.

В целом, по его словам, работа в этом направлении ведется.

"По данным профильного министерства, только в прошлом году в рамках инициативы "Ауыл – ел бесігі" почти в 500 селах был реализован 921 проект на общую сумму 173 млрд тенге. Помимо этого, в 277 населенных пунктах проведена модернизация систем водоснабжения. Возможно, пришло время проверить реальные итоги этой работы. Можно ли доверять озвученным цифрам? Почему я затронул эту тему и хотел бы разобраться в ней детально? Дело в том, что раньше нам рисовали красивую, почти идеальную картину. И, честно говоря, нас всех это искренне радовало. Потом мы искали удобные отговорки, мол, нам не дали точной статистики, и просто откладывали этот вопрос в долгий ящик. Такой подход в будущем недопустим", – сказал президент.

В своем выступлении он также уделил внимание программе "Народное строительство".