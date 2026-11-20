Выступая 20 ноября 2026 года на третьем Форуме работников сельского хозяйства, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что стране нужны настоящие государственники, для которых благосостояние народа и национальные интересы превыше любых личных выгод, сообщает Zakon.kz.

По его словам, подлинный патриотизм – это забота о людях и о том, что мы оставим потомкам.

"Блага приходят и уходят, а конкретные достижения, доброе имя, в том числе объекты социальной инфраструктуры, останутся людям, будущим поколениям. Для утверждения верховенства закона в обществе нужна надежная опора – наличие внутреннего стержня и твердых моральных принципов в людях. Поэтому столь важно формировать новую общественную этику и продвигать концепцию "Таза Қазақстан", поскольку чистота должна быть не только вокруг, в прямом понимании слова, что тоже важно, но и в помыслах, словах и поступках всех граждан", – заявил Токаев.

Он также предупредил, что Казахстан будет вести всестороннюю и решительную борьбу со всеми общественными пороками, в том числе с коррупцией.