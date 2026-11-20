Выступая 20 ноября 2026 года на третьем Форуме работников сельского хозяйства, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что мы строим государство, в котором успех и благополучие гарантируют не персоналии, а институты, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что почти в каждом своем выступлении говорит, что впереди очень много работы.

"Работать на благо народа и государства – это огромная честь, далеко не каждый гражданин удостаивается такой привилегии. Поэтому относиться к такой работе спустя рукава – это, по сути, противоправная деятельность в ущерб национальным интересам. Казалось бы, что мешает неукоснительно соблюдать дисциплину, следовать принципу "Закон и Порядок", относиться ответственно, прежде всего, к своей работе? Это естественный код поведения всех служащих и патриотов страны. Во всяком случае, так должно быть. И тогда вы получите заслуженное общественное признание, искреннюю благодарность граждан и всего народа", – сказал Токаев.

Вместе с тем, продолжил он, государство будет продолжать проводить политику поощрения иностранных инвестиций, стимулирования бизнес-активности, улучшения и совершенствования инвестиционного климата.

"Здесь каких-либо изменений, тем более шараханий из стороны в сторону не может быть. Наш стратегический курс заключается и в формировании благоприятной инвестиционной среды, и в укреплении институциональных основ для беспрепятственного ведения бизнеса в стране. Об этом я говорил в своем Послании. Незаконное воспрепятствование ведению бизнеса – это государственное преступление. Мы строим государство, в котором успех и благополучие гарантируют не персоналии, а институты. В этом и заключается главный смысл наших преобразований: качество жизни людей должно зависеть не от чьей-либо благосклонности, хорошего настроения какого-либо чиновника, а от объективных критериев – трудолюбия, таланта, патриотизма", – подытожил президент.

В своем выступлении он также заявил, что государство всегда поддерживало и будет поддерживать добросовестных фермеров, рачительных хозяев, которые вкладываются в развитие родных сел, радеют за благополучие односельчан.