Зимы пока не будет: 21-23 ноября в Алматы потеплеет до +17°С, в Шымкенте – до +22°С

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Синоптики РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды на 21, 22 и 23 ноября 2026 года для трех крупнейших городов страны. В эти дни в Алматы и Шымкенте будет особенно тепло: столбики термометров поднимутся до +17°С и +22°С, соответственно, сообщает Zakon.kz.

В столице Казахстана также прогнозируют плюсовую температуру. Воздух прогреется до +6°С. Дожди с грозой и снег ожидаются лишь в Астане и Шымкенте. Алматы осадки не затронут. Астана 21 ноября: переменная облачность, без осадков. Временами туман, гололед. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +4+6°С.

22 ноября: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2°С, днем +4+6°С.

23 ноября: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Временами туман, гололед. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2°С, днем +3+5°С. Алматы 21 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +14+16°С.

22-23 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +15+17°С. Шымкент 21 ноября: переменная облачность, днем временами дождь, гроза. Ветер южный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +18+20°С.

22 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +18+20°С.

23 ноября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С. Материал по теме Обрушатся сильный ветер, снегопады и туман: "Казгидромет" выпустил прогноз погоды на выходные Сегодня, 20 ноября 2026 года, "Казгидромет" предупреждал жителей 10 городов.

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