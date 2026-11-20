Результаты последних исследований показали, что доля молодых людей в Казахстане в возрасте до 18 лет в 2026 году составила 34,2% от общего количества населения страны, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным экспертов, страны с самыми крупными экономиками в мире сегодня максимально приблизились в демографическом плане к своего рода точке невозврата и практически утратили возможность все исправить.

В этом случае в пример приводится ситуация в Китае, США и Бразилии, у которых индекс рождаемости сегодня находится в промежутке от 1 до 1,60 (среднее число детей, рождаемых одной женщиной в возрасте до 49 лет) при минимально необходимой для обеспечения простого замещения поколений норме в 2,1-2,15.

На этом фоне аналитики онлайн-платформы Visual Capitalist, опираясь на данные ООН и ЮНИСЕФ, провели исследование, в рамках которого пытались выяснить, на каком уровне сегодня в мире находится естественный процесс смены поколений, по результатам которого был сформирован глобальный рейтинг стран по доле несовершеннолетних.

Страны с самым молодым населением

Страной с самым молодым населением сегодня в мире является Центральноафриканская Республика. Там доля несовершеннолетних от общего населения страны, по последним данным, составила 56,2%.

На втором месте по этому показателю с долей в 53,3% разместился Нигер, а на третьем – Сомали, где, по версии составителей этого рейтинга, дети и молодые люди в возрасте до 18 лет составляют почти 53% от всего их населения.

В топ-10 стран мира с самой большой численностью несовершеннолетних также вошли Мали (52,9%), Чад (52,7%), Демократическая Республика Конго (52,5%), Бурунди (51,4%), Мозамбик (51,1%), Ангола (50,8%) и Уганда (50,2%).

Ситуация в СНГ

На пространстве стран Содружества самой большой долей детей и молодых людей в возрасте до 18 лет по соотношению ко всему населению страны сегодня обладает Таджикистан – 41,7%. Также стоит отметить, что по этому показателю он в мире занимает 53-е место из 236-ти возможных.

На втором месте по общему числу детей и несовершеннолетних в СНГ расположился Кыргызстан (63-е место в мире и 37,5% от всего населения), а на третьем – Узбекистан (70-е место и 36,2%).

Следом за ними в этом рейтинге идут Казахстан (80-е место и 34,2%), Азербайджан (118-е место и 25,9%), Армения (140-е место и 23%), Россия (164-е место и 20,9%) и Беларусь (176-е место и 19,4%).

У кого самая низкая доля

Последнюю строчку глобального рейтинга стран по доле несовершеннолетних в 2026 году занял Гонконг. Там количество детей и молодых людей в возрасте до 18 лет сегодня составляет 12,6% от всего населения.

Чуть лучше, чем в Гонконге, дела обстоят в Южной Корее (12,9%), Японии (14%), Тайване (14%), Сингапуре (14,4%), Пуэрто-Рико (14,5%), Италии (14,6%), Андорре (14,8%), Сан-Марино (15,1%), Мальте (15,5%), Португалии (15,6%) и Испании (15,8%).

Низкие показатели в этом ключе также имеют Германия (16,6%), Катар (17,3%), Венгрия (17,4%), Финляндия (17,8%), Польша (17,8%), Швейцария (17,9%), Объединенные Арабские Эмираты (18,5%) и Китай (19,1%).

Такие результаты вышеуказанных стран сегодня могут говорить только об одном – они все фактически на дне демографической ямы, самостоятельно выбраться из которой уже практически нереально. Значит, единственным выходом из ситуации для них будут только иностранные мигранты.