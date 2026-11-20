В Астане 20 ноября 2026 года прошел III Форум работников сельского хозяйства с участием президента Касым-Жомарта Токаева. О чем говорили аграрии до встречи с главой государства, как меняется отрасль и какие задачи стоят перед ней, передает корреспондент Zakon.kz.

За привычными продуктами на магазинных полках стоят годы работы, тысячи людей и огромный труд. Сельское хозяйство развивается, появляются новые технологии, строятся современные фермы и предприятия. Но даже в условиях стремительного технического прогресса главным богатством отрасли, как убеждены сами аграрии, остаются люди.



Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Именно об этом еще до начала форума говорил аграрий Геннадий Зенченко. По его мнению, любовь к родной стране и уважение к сельскому труду необходимо воспитывать с детства. Ведь даже самые современные технологии не отменят потребности человека в продовольствии.



"Мы сегодня занимаемся благим делом – производством продовольствия. Мы должны продолжать развиваться и выпускать продукты питания. Заниматься одной лишь нефтью, наверное, не совсем правильно. Сегодня мы должны добиться больших результатов в сельском хозяйстве, и президент сделал все, чтобы создать для этого необходимые условия", – озвучил он.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

По мнению Зенченко, казахстанцы должны видеть, что производят в их стране, и иметь возможность покупать отечественную продукцию по достойной цене.



"Мы должны любить свою страну, любить своих производителей", – подчеркнул он.

При этом речь не идет об отказе от импорта, а о создании достойных условий для конкуренции. И пока одни производители рассуждали о том, как укрепить позиции казахстанских товаров на магазинных полках, другие делятся планами по расширению своего производства.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Так, заместитель директора павлодарского молочного предприятия Best Milk Оксана Газанджа рассказала о подготовке к выпуску ультрапастеризованного молока.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Сейчас компания производит молоко, кефир и другую молочную продукцию с небольшими сроками хранения. Новый проект позволит значительно увеличить срок хранения молока и расширить ассортимент предприятия.



"Сейчас мы планируем ультрапастеризованное молоко. Это большая работа. Нужно не просто закупить линию, но и обеспечить соответствующее качество молока, условия хранения и цену. Срок хранения такой продукции составляет от восьми месяцев до года", – пояснила она.

В коридорах тем временем продолжали обсуждать дела, делиться планами и встречаться с коллегами, которых не всегда удается увидеть в течение года. За разговорами о производстве то и дело всплывала еще одна тема – ради чего аграрии из разных уголков страны собираются здесь каждый год.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Для Геннадия Зенченко важно внимание президента к сельскому хозяйству.



"Форум интересен мне тем, что наш президент не бросает и находит время в жестком графике прийти и в такой праздник поздравить аграриев. Вот это самое главное. А все остальное – разберемся уже в процессе", – отметил он.

А Оксана Газанджа ценит такие встречи за возможность пообщаться с коллегами и узнать что-то новое.

"Мы всегда узнаем что-то новое, обмениваемся опытом, встречаемся с коллегами, слышим наставления президента. Поэтому, конечно, это обязательно нужно", – рассказала она.

Пока одни делились опытом и рассказывали о новых проектах, другие обсуждали, как за последние годы изменилось отечественное производство. Так, представитель мясной отрасли из Костанайской области, председатель совета директоров, учредитель группы компаний "Карасу-Астык" Алмат Турсунов рассказал, что казахстанские предприятия постепенно увеличивают объемы выпуска продукции, а государственные программы помогают развивать животноводство, переработку и хранение.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

А на вопрос о том, не уступают ли местные производители свои позиции на магазинных полках зарубежным конкурентам, ответил без колебаний.



"Продукт все равно найдет свое место на рынке. Сегодня Казахстан уже многое сделал. За сравнительно короткий срок объемы производства увеличились в два раза. Возможно, не все происходит сразу, но меры, которые принимает государство, уже влияют на рынок. Отрасль развивается. И посмотрите на природу: если оставить степь без вмешательства, одна культура со временем вытеснит другую. Так и у нас. Если государство продолжит поддерживать отечественных производителей, то все получится. Я думаю, что над всеми этими вопросами уже работают. Посмотрите, сколько здесь аграриев, все настроены позитивно и уверенно смотрят в будущее. Самое главное для нас – уверенность", – продолжил он.

Для него форум стал местом, где можно встретиться с ветеранами труда, пообщаться с давними знакомыми и увидеть, как их дело продолжает новое поколение. По словам Турсунова, среди участников немало представителей сельскохозяйственных династий, чьи дети сегодня идут по стопам родителей. Эту же тему в разговоре продолжил генеральный директор агрофирмы "Родина" Иван Сауэр.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

По его наблюдениям, в сельское хозяйство все чаще возвращаются люди, которые когда-то выбрали совсем другие профессии. По его наблюдениям, зачастую дети аграриев продолжают семейное дело, оставляя работу в городах.



"Я знаю много коллег, которые всю жизнь работали в сельском хозяйстве, а их дети были юристами, экономистами. Сегодня они оставили должности, многие сняли погоны и пошли в сельское хозяйство. Династии – это голосование за отрасль", – отметил он.

Вместе с тем работа на земле по-прежнему требует полной отдачи. Как заметил собеседник, тем, кто выбирает аграрную профессию, необходимо понимать, что сельское хозяйство – это работа в режиме 24/7.

"Я вам так скажу: тот, кто сегодня пришел в аграрный сектор и готов трудиться, не просто трудится, а испытывает удовольствие. Буквально несколько лет назад мы не могли даже мечтать о тех условиях, которые сегодня создаются. Да, конечно, кто-то хочет сразу прийти, только зайти в поле и сразу стать олигархом, покорять многотысячные плантации, иметь тучные стада животных и так далее. Но чудес не бывает. Однако возможности для развития и совершенствования отрасли сегодня колоссальны", – продолжил Иван Сауэр.

Говоря о том, насколько изменилось сельское хозяйство Казахстана за годы независимости, Иван Сауэр предложил обратить внимание на сам форум, который уже третий год подряд собирает представителей отрасли.

"Само понимание того, что это третий форум, что он проводится регулярно, дает ответ на многие вопросы. Когда мы просто слышим с высоких трибун слова об аграрном секторе – это слова. Но когда видим, что такой форум проводится стабильно и на постоянной основе, на таком уровне, с участием главы государства, это снимает все вопросы и показывает настоящее отношение к отрасли и ее место в экономике страны. И у нас есть результаты. Валовая продукция АПК перевалила за 15 трлн тенге. Три года назад мы об этом даже не говорили. Хотя рынки сейчас переживают не лучшие времена, но, тем не менее, сельское хозяйство развивается, причем очень быстро и по-современному", – отметил он.

По мнению Сауэра, возможности для дальнейшего роста далеко не исчерпаны. Он считает, что сегодня сельское хозяйство развивается гораздо быстрее, чем еще десять лет назад.

"Сегодня мы за год делаем ровно столько, сколько еще десять лет назад делали за пять лет. Это такой стремительный рывок, такое развитие, что мы и мечтать об этом не могли. Если вы заглянете в зал, то вы увидите, как много молодежи там", – добавил он.

Тем временем разговоры в коридорах постепенно сменились выступлениями на основной площадке форума. Здесь уже говорили не только о перспективах, но и о конкретных результатах работы аграриев.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров начал выступление с итогов года. В 2026 году в Казахстане собрали 24,5 млн тонн зерна при среднем многолетнем показателе в 18 млн тонн.



"Нынешний год стал одним из самых засушливых за последние годы. В ряде регионов, в частности, в Павлодарской и Карагандинской областях, была зафиксирована засуха. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, земледельцы нашей страны собрали богатый урожай и добились хороших результатов. Это результат государственной поддержки и эффективного применения агротехнологий. Качество собранного зерна также высокое. 72% мягкой пшеницы, сданной на хранение, относится к высоким классам", – заявил министр.

Он считает, что повышение доступности агротехнологий кардинально повлияло на урожайность в этот сложный год. Напомнив, что сейчас у фермеров есть возможность заранее подготовиться к погодным вызовам сезона, сработать на опережение, и все условия для этого созданы. В 2026 году объем льготных займов доведен до 1,5 трлн под 5% годовых.

Затем слово взяли сами аграрии. Директор ТОО "Галицкое" из Павлодарской области Александр Касицын рассказал, как государственная поддержка и современные технологии помогают получать хороший урожай даже в засушливые годы. А руководитель молочной фермы “Рамадан” из Карагандинской области Жарас Канапин подчеркнул, что сельское хозяйство требует не только знаний, но и терпения, а также ежедневного упорного труда.

Затем к участникам форума обратился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Первым делом глава государства поздравил собравшихся с профессиональным праздником и поблагодарил за труд. В течение почти часа он говорил о настоящем и будущем сельского хозяйства, подводил итоги проделанной работы и обозначал предстоящие задачи. Речь шла не только о развитии производства и новых технологиях, но и о людях, чьим трудом живет казахстанское село.



"В ходе осенней уборочной кампании в стране собрано 24,5 млн тонн сельскохозяйственных культур. Богатый урожай – залог достатка в каждом доме и изобилия на каждом столе. Выражаю благодарность земледельцам и всем, кто трудится в сельском хозяйстве. Как гласит казахская пословица, "Еңбек төрге оздырады" ("Труд ведет к почету"). Действительно, наша страна вступает в эпоху подъема и расцвета благодаря людям, которые добросовестно трудятся и ответственно относятся к своему делу. Мы – созидательная и прогрессивная нация. Мы всегда смотрим вперед и ставим перед собой высокие цели во имя будущего страны. Как глава государства я считаю своим священным долгом оставаться верным этим устремлениям", – озвучил президент.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что впереди еще много работы.



"Работать на благо народа и государства – это огромная честь, далеко не каждый гражданин удостаивается такой привилегии. Поэтому относиться к такой работе спустя рукава – это, по сути, противоправная деятельность в ущерб национальным интересам. Казалось бы, что мешает неукоснительно соблюдать дисциплину, следовать принципу "Закон и Порядок", относиться ответственно, прежде всего, к своей работе? Это естественный код поведения всех служащих и патриотов страны. Во всяком случае, так должно быть. И тогда вы получите заслуженное общественное признание, искреннюю благодарность граждан и всего народа", – подчеркнул глава государства.

В завершение форума президент вручил государственные награды тем, кто внес значительный вклад в развитие сельского хозяйства страны, – от механизаторов до руководителей крупных хозяйств. Подробнее о том, кто был удостоен высоких наград, можно прочитать здесь.

