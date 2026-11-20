В Астане вынесли приговор мужчине, который обманным путем завладел шестью автомобилями. Он убеждал владельцев переоформить транспорт на якобы одобренных банком заемщиков, однако деньги за машины продавцам так и не выплатил, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Межрайонном суде по уголовным делам столицы, мужчина занимался куплей-продажей автомобилей и использовал доверительные отношения с их владельцами для совершения мошенничества.

Он рассказывал потерпевшим, что у него есть покупатели, которым банки уже одобрили автокредит. После этого владельцы дистанционно переоформляли свои машины на указанных им лиц. Однако после завершения сделок мужчина не рассчитывался с продавцами, а полученными деньгами распоряжался по своему усмотрению.

Всего суд установил шесть эпизодов мошенничества в отношении жителей Астаны и Караганды. Ущерб от действий подсудимого составил более 103 млн тенге.

"Санкции ст. 190 ч. 4 п. 2 УК предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового". Межрайонный суд по уголовным делам Астаны

В ходе судебного разбирательства мужчина не признал вину по эпизодам с потерпевшими из Караганды, заявив, что не совершал в отношении их мошеннических действий. По эпизодам в Астане он признал вину частично, утверждая, что действовал под принуждением.

Прокурор просил назначить ему семь лет лишения свободы. Суд, учитывая тяжесть преступлений, размер причиненного ущерба и то, что он не был возмещен, приговорил мужчину к шести годам восьми месяцам лишения свободы.

Кроме того, осужденному на шесть лет запретили заниматься деятельностью в сфере купли-продажи автомобилей.

Приговор огласили 6 ноября 2026 года, но он еще не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что казахстанец помог мошенникам забрать у переживающей бабушки 22 млн тенге. Ее сурово наказали.