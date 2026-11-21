В Мангистауской области посреди песков нашли необычные грибы. Удивительное явление привлекло внимание пользователей соцсетей, сообщает Zakon.kz.

Об открытии рассказал археолог Андрей Астафьев на своей странице в Instagram, опубликовав видео с места событий.

По его словам, грибы выросли в песках Туйесу неподалеку от поселка Сенек.

"Никто не поверит, что это пески Туйесу – вот кочку ткнули ногой, и вот, представляете, вот такая штука растет. Какие-то грибы. Сегодня какое число у нас? 19 ноября. В песке Туйесу в районе поселка Сенек в песках растут грибы. Прикольно", – поделился эмоциями автор ролика.

Необычная находка привлекла внимание пользователей соцсети. В комментариях некоторые рассказали, что тоже встречали подобные грибы в Мангистау.

В выходные в районе Айракты тоже встретили подобные грибы. Но этих больше на одном месте. Может, весна наступила?

Я подобные в Устюрте в феврале встречал. Только помельче.

Другие пользователи признались, что после просмотра видео захотели побывать в Мангистау.

"Вау! Как же хочу в Мангистау!" – написал один из пользователей соцсетей.

Ранее ученые пришли к выводу, что опасная непереносимость грибов есть у восьми народов мира.