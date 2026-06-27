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События

Необычное природное явление напугало жителей Мангистау

смерч, Мангистау, природное явления , фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 16:11 Фото: pexels
Жители Мангистауской области сняли на видео необычное атмосферное явление – пылевой вихрь, который прошел по улицам села Таучик. Информация о пострадавших и разрушениях пока уточняется, сообщает Zakon.kz.

Кадры необычного атмосферного явления 27 июня появились в социальных сетях. На них видно, как вихрь проходит по улицам села Таучик Тупкараганского района, поднимая в воздух пыль и песок, пишет Lada.kz.

"Ранее синоптики объясняли, что подобные пылевые вихри возникают в жаркую и малооблачную погоду, когда поверхность земли сильно нагревается. Из-за резких перепадов температур формируются воздушные потоки, которые закручивают пыль и песок", – пишет издание.

По словам специалистов, такие явления обычно носят локальный характер и редко представляют серьезную угрозу.

Ранее "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 28 июня.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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