Необычное природное явление напугало жителей Мангистау

Жители Мангистауской области сняли на видео необычное атмосферное явление – пылевой вихрь, который прошел по улицам села Таучик. Информация о пострадавших и разрушениях пока уточняется, сообщает Zakon.kz.

Кадры необычного атмосферного явления 27 июня появились в социальных сетях. На них видно, как вихрь проходит по улицам села Таучик Тупкараганского района, поднимая в воздух пыль и песок, пишет Lada.kz.

"Ранее синоптики объясняли, что подобные пылевые вихри возникают в жаркую и малооблачную погоду, когда поверхность земли сильно нагревается. Из-за резких перепадов температур формируются воздушные потоки, которые закручивают пыль и песок", – пишет издание.

По словам специалистов, такие явления обычно носят локальный характер и редко представляют серьезную угрозу.

Ранее "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 28 июня.