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События

ЧП в аэропорту Алматы: трубы сорвались с высоты рядом с пассажирами

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 18:00 Фото: akorda.kz
Сегодня, 11 июня 2026 года, в аэропорту Алматы во время строительных работ с высоты упали трубы рядом с пассажирами. Об этом инциденте рассказала очевидец, сообщает Zakon.kz.

Казахстанка опубликовала Stories на странице в Instagram, поделившим подробностями:

"В 15:07 огромные трубы оборвались с высоты, стали падать вниз со скоростью возле моей семьи и других пассажиров, среди них были дети и пожилые, которые не успели бы даже среагировать".

Обеспокоенная свидетельница попросила взять под контроль эту ситуацию и принять меры.

В пресс-службе Международного аэропорта Алматы после инцидента выступили с пояснениями.

Как оказалось, в ходе проведения работ по монтажу инженерных систем произошло частичное разъединение вентиляционного элемента – гибкой вентиляционной гофры – при его спуске ниже уровня потолка.

"Труба была предварительно зафиксирована, после чего планировалось поэтапно опустить ее до необходимой отметки с последующей фиксацией. Однако в процессе опускания произошло разъединение в месте стыка, в результате чего конструкция осталась подвешенной на страховочных тросах".Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

К счастью, в результате происшествия пострадавших нет.

"В настоящее время все элементы вентиляционной трубы демонтированы. Незамедлительно были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности пассажиров и посетителей аэропорта. Работы выполнялись в рамках плановой модернизации инфраструктуры аэропорта".Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

Днем ранее, 10 июня 2026 года, пассажиров аэропорта Астаны предупреждали о возможных ложных тревогах.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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