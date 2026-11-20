В городе Алатау Алматинской области вынесли приговор по делу о хищении 6 млн тенге из бюджета. Нарушения выявили сотрудники прокуратуры во время проверки местного карьерного центра, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе надзорного органа. Следствие установило, что в 2025-2026 годах двое сотрудников КГУ "Карьерный центр города Алатау" организовали незаконную выплату зарплат за счет бюджетных средств.

Деньги начисляли людям, которые на самом деле не работали у двух индивидуальных предпринимателей.

"В результате государству причинен ущерб на сумму 6 млн тенге. По материалам прокуратуры начато досудебное расследование по статье 190 УК РК", – говорится в сообщении.

Суд признал виновными четырех человек и назначил им разные виды наказания.

Двух должностных лиц дополнительно лишили права занимать определенные должности на госслужбе, в государственных организациях и в квазигосударственном секторе.

Ранее сообщалось, что КНБ расследует хищение 108 млн тенге при строительстве в Жамбылской области.