В Алматы по утрам довольно четко видны горы, а вечером город исчезает в серой дымке. Почему так происходит, решили объяснить с научной точки зрения, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Общественной приемной акимата Алматы, причина пелены над городом кроется не только в выбросах, но и в особенностях географического положения города . Алматы расположен в котловине у подножия гор. Днем солнце греет землю, теплый воздух поднимается и уносит дым. Вечером земля остывает. Холодный воздух с гор стекает в город, а сверху остается теплый слой, как крышка. Зимой в безветрие крышка держится несколько дней.

"Это происходит во время температурной инверсии: холодный воздух концентрируется в нижнем слое, а расположенный над ним более теплый слой воздуха препятствует рассеиванию дыма и выхлопных газов", – отметили в приемной.

Что же насчет того, откуда берется этот дым? Сообщается, что за 2025 год в Алматы было произведено около 189 тысяч тонн выбросов. Почти 60% из них приходится на автотранспорт. Остальное – котельные, печи на угле и дровах, шашлычные, бани и мелкие производства.

"Мы не можем изменить природные условия, но нам под силу сократить объемы выбросов. Чаще пользуйтесь общественным транспортом, не сжигайте мусор, а там, где есть газовая инфраструктура, – используйте природный газ вместо угля или других твердых видов топлива", – обратились к алматинцам.

На дорогах Алматы между тем начали тестировать технологию дистанционного измерения выбросов автомобилей прямо в транспортном потоке, без необходимости останавливать машины.