В Карагандинской области реанимации переводят в цифровой формат. Теперь медицинская аппаратура сама передает данные о состоянии пациентов в общую информационную систему, сообщает Zakon.kz.

Врачи могут следить за жизненно важными показателями в режиме реального времени и быстрее замечать опасные изменения. Пилотный проект уже работает в Перинатальном центре №2 Караганды.

Система особенно важна для отделения, где выхаживают недоношенных детей. Их состояние может меняться очень быстро, поэтому постоянный контроль жизненно важных показателей имеет большое значение.

Как объяснил руководитель управления цифровых технологий Константин Ильницкий, главное отличие цифровой реанимации – в автоматическом сборе медицинских данных.

Каждое реанимационное место оснащено оборудованием с датчиками. Они фиксируют частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, частоту дыхания и другие показатели. Раньше медработникам приходилось самостоятельно считывать эти данные с приборов и заносить их в документы. Теперь информация поступает в систему автоматически, – рассказал Константин Ильницкий.

В электронной системе формируется история наблюдений за каждым пациентом. Врачи могут видеть не только текущие показатели, но и то, как менялось состояние ребенка за определенное время.

Есть у технологии и еще одна возможность – анализировать динамику показателей и прогнозировать возможное ухудшение состояния. Это помогает медикам вовремя обратить внимание на тревожные изменения. При этом система не заменяет врача: все медицинские решения по-прежнему принимают специалисты.

Пока цифровую реанимацию тестируют в Перинатальном центре №2. В дальнейшем проект планируют распространить еще на 14 медицинских организаций области. Всего цифровой системой хотят оснастить 179 реанимационных мест.

В список вошли областная клиническая больница, Кардиологический центр, многопрофильные больницы Караганды, Темиртау, Балхаша, Сарани и Приозерска, а также районные больницы.

На совещании по вопросам цифровизации в акимате области аким региона Ермаганбет Булекпаев отметил:

Цифровые технологии должны приносить конкретную пользу людям. В медицине это прежде всего возможность быстрее получать информацию о состоянии пациентов, помогать врачам принимать своевременные решения и повышать качество медпомощи.

Внедрение цифровой реанимации позволит медикам меньше времени тратить на заполнение документации и больше – на пациентов. А непрерывный мониторинг даст возможность видеть изменения в состоянии больных круглосуточно.