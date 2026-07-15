Поступление без бумаг: прием в вузы МВД Казахстана стал цифровым

Главной особенностью приемной кампании в ведомственные вузы МВД стало ее прохождение в цифровом формате через информационную систему "Qyzmet-Police.kz", сообщает Zakon.kz.

Со слов начальника управления Департамента по работе с личным составом МВД Сенбека Имангали, сегодня все ключевые решения принимаются в цифровой системе, каждый этап фиксируется в личных кабинетах потенциальных курсантов, а действия участников приемной кампании проверяются. Оказалось, что в этом году на 1250 учебных мест претендуют около 400 тыс. кандидатов.

Кроме того, с 15 июля начинается следующий этап – сдача нормативов по физической подготовке.

"Они будут приниматься не в вузах, а по месту жительства кандидатов, в территориальных департаментах полиции. Это сделано прежде всего для удобства самих абитуриентов и их родителей. Очень важно, что весь процесс будет максимально открытым. Каждое выполнение норматива будет записываться на видео, будет организована прямая трансляция, а родители смогут лично присутствовать и наблюдать за прохождением испытаний", – объяснил Сенбек Иманали.

После завершения нормативов материалы каждого кандидата поступят в приемную комиссию соответствующего вуза. Комиссия рассмотрит результаты ЕНТ, проверит льготы, изучит документы и примет решение исключительно на основании конкурсных показателей.

"При необходимости кандидат может быть приглашен на видеособеседование. Оно обязательно будет записываться. Это еще одна дополнительная гарантия прозрачности и объективности", – обратились в МВД к кандидатам на обучение и их родителям.

13 июля в Министерстве внутренних дел Казахстана также сделали важное предупреждение по поводу безопасности детей.