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Общество

Поступление без бумаг: прием в вузы МВД Казахстана стал цифровым

Поступление в МВД РК, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 08:28 Фото: polisia.kz
Главной особенностью приемной кампании в ведомственные вузы МВД стало ее прохождение в цифровом формате через информационную систему "Qyzmet-Police.kz", сообщает Zakon.kz.

Со слов начальника управления Департамента по работе с личным составом МВД Сенбека Имангали, сегодня все ключевые решения принимаются в цифровой системе, каждый этап фиксируется в личных кабинетах потенциальных курсантов, а действия участников приемной кампании проверяются. Оказалось, что в этом году на 1250 учебных мест претендуют около 400 тыс. кандидатов.

Кроме того, с 15 июля начинается следующий этап – сдача нормативов по физической подготовке.

"Они будут приниматься не в вузах, а по месту жительства кандидатов, в территориальных департаментах полиции. Это сделано прежде всего для удобства самих абитуриентов и их родителей. Очень важно, что весь процесс будет максимально открытым. Каждое выполнение норматива будет записываться на видео, будет организована прямая трансляция, а родители смогут лично присутствовать и наблюдать за прохождением испытаний", – объяснил Сенбек Иманали.

После завершения нормативов материалы каждого кандидата поступят в приемную комиссию соответствующего вуза. Комиссия рассмотрит результаты ЕНТ, проверит льготы, изучит документы и примет решение исключительно на основании конкурсных показателей.

"При необходимости кандидат может быть приглашен на видеособеседование. Оно обязательно будет записываться. Это еще одна дополнительная гарантия прозрачности и объективности", – обратились в МВД к кандидатам на обучение и их родителям.

13 июля в Министерстве внутренних дел Казахстана также сделали важное предупреждение по поводу безопасности детей.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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