Система социального страхования Казахстана – главный гарант стабильности для официально работающих граждан. Об этом 23 ноября 2026 года заявили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что более 20 лет в РК успешно работает система обязательного социального страхования:

7 млн казахстанцев находятся под страховой защитой;

более 1,3 млн человек ежегодно получают денежные выплаты;

свыше 900 млрд тенге в год возвращается застрахованным работникам при наступлении социальных рисков.

Так, Государственный фонд социального страхования (ГФСС) Министерства труда и социальной защиты населения РК страхует граждан по следующим рискам:

Утрата трудоспособности. Если работающий гражданин по состоянию здоровья утратил трудоспособность, Фонд назначает ему ежемесячную выплату – не дольше чем до достижения пенсионного возраста.

Если работающий гражданин по состоянию здоровья утратил трудоспособность, Фонд назначает ему ежемесячную выплату – не дольше чем до достижения пенсионного возраста. Потеря кормильца. При уходе из жизни кормильца Фонд обеспечивает дополнительную финансовую опору его детям до совершеннолетия (или до 23 лет при очном обучении) и другим иждивенцам.

При уходе из жизни кормильца Фонд обеспечивает дополнительную финансовую опору его детям до совершеннолетия (или до 23 лет при очном обучении) и другим иждивенцам. Потеря работы. В период поиска нового места человек получает двойную поддержку: карьерный центр после регистрации безработного помогает с подбором вакансий и сопровождает до полного трудоустройства, а с 1 января 2027 года Фонд выплачивает до 45% прежней зарплаты на срок до трех месяцев. Это позволяет найти постоянную работу.

В период поиска нового места человек получает двойную поддержку: карьерный центр после регистрации безработного помогает с подбором вакансий и сопровождает до полного трудоустройства, а с 1 января 2027 года Фонд выплачивает до 45% прежней зарплаты на срок до трех месяцев. Это позволяет найти постоянную работу. Материнство и детство (беременность и роды, а также уход за ребенком до полутора лет). Будущим мамам назначаются выплаты, сопоставимые с их зарплатой, а затем ежемесячная поддержка до исполнения малышу полутора лет.

"Процесс оформления социальных выплат максимально упрощен и оцифрован. Если сведения о доходах уже есть в государственных базах данных, выплату можно оформить дистанционно, в том числе на портале eGov.kz или через проактивное SMS. При желании всегда можно обратиться и в ЦОН. Сегодня такой цифровой подход полностью оправдывает себя: доля услуг, оказываемых в электронном формате, составила почти 80%". Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда отметили, что пока человек официально работает, за него в фонд поступают социальные отчисления:

за сотрудников отчисления уплачивает работодатель (без удержаний из зарплаты),

а предприниматели и самозанятые вносят их за себя сами.

"Так у каждого работающего гражданина формируется персональный финансовый щит, который дополняет базовые госпособия и дает двойную опору. Выплаты из фонда не зависят от уровня благополучия семьи: право на них дает участие в системе и наличие социальных отчислений". Пресс-служба МТСЗН РК

Как подчеркнули в ведомстве, главная ценность системы – реальная финансовая выгода для граждан. Это наглядно подтверждает статистика 2026 года по самым длительным видам выплат (по потере кормильца и утрате трудоспособности):

за 166 тыс. действующих получателей за все время их участия в системе было внесено 96 млрд тенге, а выплачено им уже более 400 млрд тенге;

более того, на продолжение этих долгосрочных выплат фонд несет обязательства еще в объеме 475 млрд тенге.

Как работает система обязательного социального страхования и какую поддержку могут получить граждане

19 ноября 2026 года в Минтруда назвали размер соцвыплаты по потере работы в Казахстане с 2027 года.