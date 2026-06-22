В Казахстане готовят реформу системы социальных льгот для работников вредных производств

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана готовят реформу системы социальных льгот для работников вредных производств. Об этом 22 июня 2026 года проинформировали в пресс-службе ведомства, сообщает Zakon.kz.

Вопросы трансформации системы социальных гарантий для граждан, занятых во вредных условиях труда, были рассмотрены на аппаратном совещании под председательством министра Аскарбека Ертаева.

С основным докладом выступила генеральный директор Республиканского научно-исследовательского института по охране труда МТСЗН РК Лязат Актаева. Она сообщила, что сейчас в стране действует система из шести видов гарантий:

сокращенный рабочий день,

дополнительный отпуск,

повышенная оплата труда,

обязательные профессиональные пенсионные взносы,

молоко,

лечебно-профилактическое питание.

"По итогам 2025 года численность работников, занятых под воздействием вредных производственных факторов, составила 477 тыс. человек. При этом расходы работодателей на эти гарантии за последние пять лет выросли более чем в два раза – со 140,1 млрд до 310,9 млрд тенге", – сообщила Лязат Актаева.

Главным недостатком действующей системы спикер назвала ее "списочный" подход.

Сейчас льготы назначаются по наименованию профессии в утвержденных перечнях, а не по фактическим условиям на конкретном рабочем месте. Это создает дисбаланс в предоставлении социальных гарантий, приводит к разным подходам в отраслевых соглашениях и нормативному разрыву: автоматическое соответствие между ключевыми списками профессий сегодня составляет лишь 59%.

Отмечается, что для трансформации системы Минтруда прорабатывает переход к единой риск-ориентированной модели.

Объем социальных гарантий лицам, занятым во вредных условиях труда, будет напрямую зависеть от реальной степени профессионального риска (от низкого до очень высокого).

Важным шагом, как отметили в Минтруда, станет создание Единого цифрового реестра профессий и связанных с ним социальных гарантий.

Это позволит автоматизировать процессы, повысить прозрачность решений и обеспечить адресность помощи.

Сообщается, что для выработки консолидированной позиции ведомством планируется вынести данные предложения на рассмотрение рабочей группы Республиканской трехсторонней комиссии с участием представителей государства, работодателей и профсоюзов .

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19 июня 2026 года стало известно, что Министерство труда и социальной защиты населения создало специальную рабочую группу с участием представителей государственных органов, экспертного сообщества и профильных организаций для обсуждения вопроса реформирования пенсионной системы Казахстана.