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Общество

В Казахстане готовят реформу системы социальных льгот для работников вредных производств

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 14:41 Фото: pexels
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана готовят реформу системы социальных льгот для работников вредных производств. Об этом 22 июня 2026 года проинформировали в пресс-службе ведомства, сообщает Zakon.kz.

Вопросы трансформации системы социальных гарантий для граждан, занятых во вредных условиях труда, были рассмотрены на аппаратном совещании под председательством министра Аскарбека Ертаева.

С основным докладом выступила генеральный директор Республиканского научно-исследовательского института по охране труда МТСЗН РК Лязат Актаева. Она сообщила, что сейчас в стране действует система из шести видов гарантий:

  • сокращенный рабочий день,
  • дополнительный отпуск,
  • повышенная оплата труда,
  • обязательные профессиональные пенсионные взносы,
  • молоко,
  • лечебно-профилактическое питание.
МТСЗН РК, аппаратное совещание, Лязат Актаева, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 14:41

Фото: gov.kz

"По итогам 2025 года численность работников, занятых под воздействием вредных производственных факторов, составила 477 тыс. человек. При этом расходы работодателей на эти гарантии за последние пять лет выросли более чем в два раза – со 140,1 млрд до 310,9 млрд тенге", – сообщила Лязат Актаева.

Главным недостатком действующей системы спикер назвала ее "списочный" подход.

Сейчас льготы назначаются по наименованию профессии в утвержденных перечнях, а не по фактическим условиям на конкретном рабочем месте. Это создает дисбаланс в предоставлении социальных гарантий, приводит к разным подходам в отраслевых соглашениях и нормативному разрыву: автоматическое соответствие между ключевыми списками профессий сегодня составляет лишь 59%.

Отмечается, что для трансформации системы Минтруда прорабатывает переход к единой риск-ориентированной модели.

Объем социальных гарантий лицам, занятым во вредных условиях труда, будет напрямую зависеть от реальной степени профессионального риска (от низкого до очень высокого).

Важным шагом, как отметили в Минтруда, станет создание Единого цифрового реестра профессий и связанных с ним социальных гарантий.

Это позволит автоматизировать процессы, повысить прозрачность решений и обеспечить адресность помощи.

МТСЗН РК, аппаратное совещание, Аскарбек Ертаев, Лязат Актаева, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 14:41

Фото: gov.kz

Сообщается, что для выработки консолидированной позиции ведомством планируется вынести данные предложения на рассмотрение рабочей группы Республиканской трехсторонней комиссии с участием представителей государства, работодателей и профсоюзов.

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19 июня 2026 года стало известно, что Министерство труда и социальной защиты населения создало специальную рабочую группу с участием представителей государственных органов, экспертного сообщества и профильных организаций для обсуждения вопроса реформирования пенсионной системы Казахстана.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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