Казахстанец Алимхан Арсан прославился в Казнете благодаря экстремальным забегам на длинные дистанции по идеям подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Так, 22 ноября 2026 года после небольшого перерыва на его странице в Instagram появилось новое видео. Арсан выполнил следующее задание от комментаторов. Оно звучало так: "Беги с вечера до утра".

В итоге казахстанец стартовал из города Конаева в 20:31 и к утру добежал до пересечения улиц Розыбакиева – Джандосова.

Согласно его данным из приложения Strava, Арсан пробежал 75 километров. Путь занял 9 часов 55 минут.

Просмотры этого видео уже перевалили за миллион.

Известно, что в повседневной жизни он работает аппаратчиком на производственном предприятии, а в свободное время увлекается бегом и горными походами.

Пользователи Сети не только восхищаются забегами казахстанца, но и советуют ему почаще отдыхать.

Лучше поспите, пожалуйста, 15 часов.

Я зажал х2, чтобы ты быстрее добежал, не благодари.

Добеги с кухни до кровати.

Мне жалко ваши ноги... нельзя так, в старости они вам пригодятся... Как вы вообще после этого? И скажите пожалуйста, зачем? Может, такие дистанции на велике хотя бы? Здоровья вам! Вашим ногам и рукам!

Машина.

Легенда! С возвращением.

Пока смотрела – устала.

Молодец, брат, я тобой восхищаюсь.

Видосы кайф, только суставы жалко.

Это сильно!

Завораживающе.

Ты уже не бегун, а межзвездный крейсер.

Беги с 13:00 до 13:01.

Ракета!

Давно я так не бегал на диване.

В сентябре Арсан выполнял другое задание: "Беги, пока не увидишь пиратский корабль".

10 ноября 2026 года мы писали о том, что алматинец обогнал метро. Как это было, можно увидеть тут.