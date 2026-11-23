Из Конаева в Алматы за 9 часов 55 минут: бегун выполнил экстремальный челлендж и набрал миллион просмотров
Так, 22 ноября 2026 года после небольшого перерыва на его странице в Instagram появилось новое видео. Арсан выполнил следующее задание от комментаторов. Оно звучало так: "Беги с вечера до утра".
В итоге казахстанец стартовал из города Конаева в 20:31 и к утру добежал до пересечения улиц Розыбакиева – Джандосова.
Согласно его данным из приложения Strava, Арсан пробежал 75 километров. Путь занял 9 часов 55 минут.
Просмотры этого видео уже перевалили за миллион.
Известно, что в повседневной жизни он работает аппаратчиком на производственном предприятии, а в свободное время увлекается бегом и горными походами.
Пользователи Сети не только восхищаются забегами казахстанца, но и советуют ему почаще отдыхать.
- Лучше поспите, пожалуйста, 15 часов.
- Я зажал х2, чтобы ты быстрее добежал, не благодари.
- Добеги с кухни до кровати.
- Мне жалко ваши ноги... нельзя так, в старости они вам пригодятся... Как вы вообще после этого? И скажите пожалуйста, зачем? Может, такие дистанции на велике хотя бы? Здоровья вам! Вашим ногам и рукам!
- Машина.
- Легенда! С возвращением.
- Пока смотрела – устала.
- Молодец, брат, я тобой восхищаюсь.
- Видосы кайф, только суставы жалко.
- Это сильно!
- Завораживающе.
- Ты уже не бегун, а межзвездный крейсер.
- Беги с 13:00 до 13:01.
- Ракета!
- Давно я так не бегал на диване.
В сентябре Арсан выполнял другое задание: "Беги, пока не увидишь пиратский корабль".
10 ноября 2026 года мы писали о том, что алматинец обогнал метро. Как это было, можно увидеть тут.