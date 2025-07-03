Почти 2 млрд ущерба: экс-главу "Казселезащиты" осудили вместе с подрядчиком

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области огласили приговор в отношении бывшего руководителя "Казселезащиты", экс-акима Жамбылской области Карима Кокрекбаева, его заместителя Адилета Ахатаева и подрядчика Андрея Поплавского, сообщает Zakon.kz.

Известно, что суд с участием присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело по обвинению Кокрекбаева и Ахатаева по ст.366 УК (получение взятки в особо крупном размере), Поплавского – по ст.ст.195, 367 УК (дача взятки в особо крупном размере, а также причинение имущественного ущерба без цели хищения).

В итоге, суд установил, что Кокрекбаев и Ахатаев, будучи должностными лицами, вступили в сговор и получили от директора ТОО Поплавского взятку в особо крупном размере, за беспрепятственное подписание актов выполненных работ.

Кроме того, предприниматель организовал подписание актов выполненных строительно-монтажных работ, которые фактически не были осуществлены.

"В результате чего государственному учреждению был причинен ущерб в сумме 1 987 827 622,63 тенге". Пресс-служба СМУС Алматинской области

Вердиктом суда присяжных всех трое признаны виновными.

В итоге: Кокрекбаев приговорен к 12 годам лишения свободы, его заместитель Ахатаев и бизнесмен Поплавский получили по 11 лет.

"Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе". Пресс-служба СМУС Алматинской области

Приговор не вступил в законную.

О том, что главу "Казселезащиты" Карима Кокрекбаева задержали по подозрению в получении крупной взятки, стало известно 27 декабря 2022 года. Уже летом 2024 года Алматинский областной суд отменил оправдательный приговор в отношении Кокрекбаева. Его взяли под стражу в зале суда.