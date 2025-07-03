#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
518.37
609.97
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
518.37
609.97
6.6
События

Почти 2 млрд ущерба: экс-главу "Казселезащиты" осудили вместе с подрядчиком

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 14:49 Фото: pixabay
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области огласили приговор в отношении бывшего руководителя "Казселезащиты", экс-акима Жамбылской области Карима Кокрекбаева, его заместителя Адилета Ахатаева и подрядчика Андрея Поплавского, сообщает Zakon.kz.

Известно, что суд с участием присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело по обвинению Кокрекбаева и Ахатаева по ст.366 УК (получение взятки в особо крупном размере), Поплавского – по ст.ст.195, 367 УК (дача взятки в особо крупном размере, а также причинение имущественного ущерба без цели хищения).

В итоге, суд установил, что Кокрекбаев и Ахатаев, будучи должностными лицами, вступили в сговор и получили от директора ТОО Поплавского взятку в особо крупном размере, за беспрепятственное подписание актов выполненных работ.

Кроме того, предприниматель организовал подписание актов выполненных строительно-монтажных работ, которые фактически не были осуществлены.

"В результате чего государственному учреждению был причинен ущерб в сумме 1 987 827 622,63 тенге".Пресс-служба СМУС Алматинской области

Вердиктом суда присяжных всех трое признаны виновными.

В итоге: Кокрекбаев приговорен к 12 годам лишения свободы, его заместитель Ахатаев и бизнесмен Поплавский получили по 11 лет.

"Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе".Пресс-служба СМУС Алматинской области

Приговор не вступил в законную.

О том, что главу "Казселезащиты" Карима Кокрекбаева задержали по подозрению в получении крупной взятки, стало известно 27 декабря 2022 года. Уже летом 2024 года Алматинский областной суд отменил оправдательный приговор в отношении Кокрекбаева. Его взяли под стражу в зале суда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев дал поручения новому министру транспорта
События
15:03, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев дал поручения новому министру транспорта
"СК-Фармацию" возглавил глава управздрава Шымкента
События
12:01, Сегодня
"СК-Фармацию" возглавил глава управздрава Шымкента
Назначен новый глава КТЖ
События
11:39, Сегодня
Назначен новый глава КТЖ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: