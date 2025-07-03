Почти 2 млрд ущерба: экс-главу "Казселезащиты" осудили вместе с подрядчиком
Известно, что суд с участием присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело по обвинению Кокрекбаева и Ахатаева по ст.366 УК (получение взятки в особо крупном размере), Поплавского – по ст.ст.195, 367 УК (дача взятки в особо крупном размере, а также причинение имущественного ущерба без цели хищения).
В итоге, суд установил, что Кокрекбаев и Ахатаев, будучи должностными лицами, вступили в сговор и получили от директора ТОО Поплавского взятку в особо крупном размере, за беспрепятственное подписание актов выполненных работ.
Кроме того, предприниматель организовал подписание актов выполненных строительно-монтажных работ, которые фактически не были осуществлены.
"В результате чего государственному учреждению был причинен ущерб в сумме 1 987 827 622,63 тенге".Пресс-служба СМУС Алматинской области
Вердиктом суда присяжных всех трое признаны виновными.
В итоге: Кокрекбаев приговорен к 12 годам лишения свободы, его заместитель Ахатаев и бизнесмен Поплавский получили по 11 лет.
"Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе".Пресс-служба СМУС Алматинской области
Приговор не вступил в законную.
О том, что главу "Казселезащиты" Карима Кокрекбаева задержали по подозрению в получении крупной взятки, стало известно 27 декабря 2022 года. Уже летом 2024 года Алматинский областной суд отменил оправдательный приговор в отношении Кокрекбаева. Его взяли под стражу в зале суда.