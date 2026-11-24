Бывший муж на протяжении долгого времени не оставляет в покое жительницу Павлодарской области, несмотря на вмешательство полиции, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 23 ноября 2026 года в Департаменте полиции Павлодарской области, в январе 2026 года супруги расторгли брак. После этого мужчина пытался восстановить отношения. В апреле он пришел к бывшей жене на работу, но, получив отказ, устроил скандал.

"В отношении него вынесли защитное предписание, однако это не остановило преследование. За нарушение предписания мужчину арестовали на 10 суток. Позже ситуация повторилась, и за очередное нарушение ему назначили 20 суток административного ареста", – проинформировали правоохранители.

Все это не помогло – он продолжил настойчиво появляться в жизни женщины: звонил и отправлял сообщения до 30 раз с разных номеров.

"Действия мужчины были квалифицированы по статье 115-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан (сталкинг)", – отметили в ДП.

По решению суда мужчине назначили наказание в виде 100 часов общественных работ.

Ранее в Алматы 52-летний мужчина был задержан по подозрению в сталкинге 35-летней женщины. Он преследовал ее и угрожал расправой.