Послание президента: цифровая экономика должна стать доступной каждому гражданину

Фото: пресс-служба Акорды

Цифровая экономика должна стать не только сферой государственного участия, но и реальным инструментом для развития возможностей каждого гражданина. Об этом заявил политолог Айдар Амребаев, комментируя Послание президента, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, особое значение имеет акцент на вовлечении населения в цифровую экономику. Современные технологии, которые зачастую используются преимущественно для досуга, могут стать эффективным инструментом для поиска работы, развития собственного бизнеса и получения дополнительного дохода.

Это очень важный месседж, который открывает новые возможности, в особенности для молодежи. Благодаря цифровым технологиям сегодня можно зарабатывать хорошие деньги, реализовывать свои идеи и развивать собственные проекты, – отметил Айдар Амребаев. Эксперт подчеркнул, что обозначенные в Послании ориентиры создают дополнительные возможности для дальнейшего развития цифровой экономики и расширения участия граждан в новых технологических процессах.

Поделитесь новостью