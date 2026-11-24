Послание президента: цифровая экономика должна стать доступной каждому гражданину
Фото: пресс-служба Акорды
Цифровая экономика должна стать не только сферой государственного участия, но и реальным инструментом для развития возможностей каждого гражданина. Об этом заявил политолог Айдар Амребаев, комментируя Послание президента, сообщает Zakon.kz.
По словам эксперта, особое значение имеет акцент на вовлечении населения в цифровую экономику.
Современные технологии, которые зачастую используются преимущественно для досуга, могут стать эффективным инструментом для поиска работы, развития собственного бизнеса и получения дополнительного дохода.
Это очень важный месседж, который открывает новые возможности, в особенности для молодежи. Благодаря цифровым технологиям сегодня можно зарабатывать хорошие деньги, реализовывать свои идеи и развивать собственные проекты, – отметил Айдар Амребаев.
Эксперт подчеркнул, что обозначенные в Послании ориентиры создают дополнительные возможности для дальнейшего развития цифровой экономики и расширения участия граждан в новых технологических процессах.
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