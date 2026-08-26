Какой должна быть школа, рассказал президент

Школы должны стать центрами качественного обучения и содержательного воспитания. Об этом заявил президент на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции, сообщает Zakon.kz.

По словам Касым-Жомарта Токаева, особое внимание следует уделить воспитанию подрастающего поколения.



"Процесс формирования в обществе новой этики, основанной на законности и порядке, чистоте и цивилизованности, начинается с выполнения этой важной миссии. На сегодняшний день в Казахстане насчитывается около 7 миллионов детей. С учетом молодежи их доля составляет почти половину населения. Благополучие и прогресс нашего государства в будущем напрямую зависят от воспитания высоконравственного поколения. Нам необходимо прививать молодежи ценности патриотизма, знаний, трудолюбия и созидания", – сказал президент.

Иначе, отметил он, новые школы и самые современные образовательные технологии останутся лишь пустой формой без содержания. В данном контексте неоспорима особая роль сферы просвещения.

"Школы должны стать центрами качественного обучения и содержательного воспитания. Важно, чтобы дети шли в школу с радостью и энтузиазмом. Школа должна стать для них вторым домом – местом, где они не только получают знания и общаются со сверстниками, но и проживают свои самые счастливые годы детства и юности. Именно такой и должна быть школа", – заключил президент.

Он также анонсировал, что на открытии первой сессии Курултая предложит депутатам рассмотреть законопроект, предусматривающий запрет на регистрацию в социальных сетях пользователей младше 16 лет (в июне внесен в Парламент).