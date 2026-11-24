Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 24 ноября 2026 года поручил ускорить внедрение национального мессенджера Aitu. По его мнению, работа в этом направлении продвигается слишком медленно, передает корреспондент Zakon.kz.

Жаслан Мадиев отметил, что в мессенджере Aitu на сегодня зарегистрировано около 7 млн пользователей. По его словам, ежедневно им пользуются около 350 тыс. человек.

"При использовании Aitu плата за мобильный интернет не взимается. На платформе также доступен eGov GPT. До конца года через Aitu можно будет получить 55 государственных услуг. До конца года мы планируем подключить к мессенджеру 75-80% госуслуг, охваченных eGov. Государственные органы и компания "Самрук-Қазына" ежедневно используют Aitu Workspace в работе", – заявил он.

Однако Олжас Бектенов заявил, что работа по внедрению мессенджера ведется медленно.

"Нужно ее активизировать. Aitu – это не просто мессенджер. Мы должны создавать на его базе национальную экосистему и активнее продвигать эту работу. Особенно государственные служащие должны ежедневно пользоваться Aitu. Служебную информацию нужно направлять только через национальный мессенджер. Возьмите на строгий контроль", – поручил глава кабмина.

Ранее заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев сообщил, что за три года инвестиции в телекоммуникационную отрасль превысят 1,3 трлн тенге.