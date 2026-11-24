Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев 24 ноября 2026 года на заседании правительства рассказал, когда завершат строительство новой интернет-магистрали от Хоргоса до Актау, передает корреспондент Zakon.kz.

Мадиев рассказал, что специалисты развивают транзит интернет-трафика между Европой и Азией через Казахстан.

"15 октября 2026 года запустили Транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи. От начала активных работ в 2025 году до запуска прошло менее двух лет. Казахстан и соседние страны получили дополнительный маршрут для передачи данных через Каспий. Вместе с тем в целях обеспечения устойчивости и бесперебойности линии операторам необходимо реализовать резервный канал по дну Каспийского моря. От Хоргоса до Актау строим гипермагистраль "Запад – Восток". Уже проложено 87% маршрута", – заявил спикер.

По его словам, завершить работы планируется в следующем году.

"Обе магистрали позволят увеличить объем транзита через Казахстан и сократить задержки при передаче данных. Надежная связь с сетями Европы и Азии поможет привлечь международные компании в "Долину ЦОДов", – продолжил Мадиев.

Говоря о развитии "Долины ЦОДов", Жаслан Мадиев сообщил, что в Казахстане увеличивают вычислительные мощности, необходимые для работы облачных сервисов и систем искусственного интеллекта.

"За последние три года в Казахстане запустили несколько центров обработки данных. В их числе – ЦОД госорганов в Астане для размещения государственных цифровых систем. Планируется запустить еще три ЦОДа. Новые мощности позволят хранить и обрабатывать больше данных внутри страны и развивать облачные сервисы для государства и бизнеса. Таким образом, мы создаем в Казахстане первоклассную инфраструктуру уровня Tier III и Tier IV. Поэтапно реализуется проект "Долина ЦОДов" в Экибастузе. Мы создаем площадку, где крупные tech-компании смогут размещать дата-центры и вычислительные кластеры для обучения и работы ИИ-моделей", – сказал он.

Он подчеркнул, что проект реализуется совместно с международными облачными провайдерами и NVIDIA, и цель – выйти на мощность не менее 1 ГВт к 2029 году.

"Строительство уже идет. В следующем году планируем ввести ЦОДы общей мощностью около 300 МВт. Долина должна создавать квалифицированные рабочие места и давать нашим специалистам опыт работы с передовой вычислительной инфраструктурой", – резюмировал Мадиев.

Ранее Мадиев рассказывал, где в Казахстане расширят доступ к интернету для пассажиров и туристов.