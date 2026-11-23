К казахстанцам обратились с предупреждением из-за распространенных схем обмана пенсионеров
В связи с этим 23 ноября 2026 года Департамент полиции (ДП) Актюбинской области предупредил казахстанцев о пяти распространенных схемах обмана пенсионеров:
- "Ваш родственник попал в беду". Мошенники сообщают о якобы произошедшем ДТП или задержании близкого человека и требуют деньги для решения проблемы.
- "Ваши деньги под угрозой". Представляясь сотрудниками банка или полиции, злоумышленники убеждают перевести сбережения на так называемый "безопасный счет".
- "Замена счетчика". Под видом работников коммунальных служб мошенники просят сообщить SMS-код, получая доступ к личным данным и финансовым сервисам.
- "Вам положена компенсация". Обещают дополнительные выплаты или перерасчет пенсии, выманивая данные банковских карт и коды подтверждения.
- "Выгодные инвестиции". Предлагают вложить деньги в сомнительные проекты, обещая высокую и гарантированную прибыль.
Стражи порядка рассказали, что один из таких случаев произошел в Актюбинской области. 65-летнему пенсионеру позвонили неизвестные под предлогом установки счетчика и попросили продиктовать SMS-код. Позже лжесотрудники правоохранительных органов убедили мужчину перевести деньги на "безопасный счет". В результате он лишился 4 млн тенге.
"Полиция призывает граждан уделять больше внимания финансовой безопасности родителей и пожилых родственников", – обратились к казахстанцам в ДП Актюбинской области.
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