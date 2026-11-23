В Казахстане пожилые люди нередко становятся жертвами телефонных и интернет-мошенников. Злоумышленники используют доверчивость и тревогу за близких, чтобы завладеть их сбережениями, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим 23 ноября 2026 года Департамент полиции (ДП) Актюбинской области предупредил казахстанцев о пяти распространенных схемах обмана пенсионеров:

"Ваш родственник попал в беду". Мошенники сообщают о якобы произошедшем ДТП или задержании близкого человека и требуют деньги для решения проблемы.

Мошенники сообщают о якобы произошедшем ДТП или задержании близкого человека и требуют деньги для решения проблемы. "Ваши деньги под угрозой". Представляясь сотрудниками банка или полиции, злоумышленники убеждают перевести сбережения на так называемый "безопасный счет".

Представляясь сотрудниками банка или полиции, злоумышленники убеждают перевести сбережения на так называемый "безопасный счет". "Замена счетчика". Под видом работников коммунальных служб мошенники просят сообщить SMS-код, получая доступ к личным данным и финансовым сервисам.

Под видом работников коммунальных служб мошенники просят сообщить SMS-код, получая доступ к личным данным и финансовым сервисам. "Вам положена компенсация". Обещают дополнительные выплаты или перерасчет пенсии, выманивая данные банковских карт и коды подтверждения.

Обещают дополнительные выплаты или перерасчет пенсии, выманивая данные банковских карт и коды подтверждения. "Выгодные инвестиции". Предлагают вложить деньги в сомнительные проекты, обещая высокую и гарантированную прибыль.

Стражи порядка рассказали, что один из таких случаев произошел в Актюбинской области. 65-летнему пенсионеру позвонили неизвестные под предлогом установки счетчика и попросили продиктовать SMS-код. Позже лжесотрудники правоохранительных органов убедили мужчину перевести деньги на "безопасный счет". В результате он лишился 4 млн тенге.

"Полиция призывает граждан уделять больше внимания финансовой безопасности родителей и пожилых родственников", – обратились к казахстанцам в ДП Актюбинской области.

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