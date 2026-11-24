Сегодня в рамках принципа "Закон и Порядок" в Восточно-Казахстанском университете имени Сарсена Аманжолова состоялась диалоговая площадка на тему "Будущее без наркотиков – осознанный выбор", сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие студенты высших учебных заведений, а также организаций технического и профессионального образования. Участники обсудили вопросы противодействия наркомании, профилактики употребления наркотических веществ, их пагубного влияния на здоровье человека и общество, а также важность формирования здорового образа жизни.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам повышения правовой грамотности молодежи, предупреждения наркозависимости и формирования ответственного отношения к собственному будущему. Особое внимание было уделено значимости активной гражданской позиции и осознанного выбора молодого поколения в формировании общества, свободного от наркотиков.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Основная цель диалоговой площадки – повышение правовой культуры молодежи, формирование устойчивого неприятия наркотиков, популяризация здорового образа жизни и укрепление ответственности подрастающего поколения.

Подобные встречи способствуют формированию активной гражданской позиции, привлечению внимания молодежи к актуальным социальным проблемам и воспитанию ответственных граждан, ориентированных на здоровое и безопасное будущее.