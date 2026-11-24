Право на наследование могут пересмотреть в Казахстане
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Министр юстиции Ерлан Сарсембаев на заседании в Курултае 24 ноября 2026 года рассказал о планах пересмотреть право на наследование, передает корреспондент Zakon.kz.
Эти отношения предлагается уточнить в рамках подготовки проекта нового Гражданского кодекса РК.
"Право наследования закреплено в Конституции как самостоятельная ценность. Развивать его нужно с уважением к воле человека и интересам семьи", – отметил Ерлан Сарсембаев на заседании в Курултае.
Позже в кулуарах министр разъяснил журналистам позицию ведомства.
"В этом разделе тоже есть вопросы. На уровне Конституции мы закрепили право собственности и право на наследование. Но в действующей редакции Гражданского кодекса, в особенности когда наследование переходит в пользу государства или когда государство участвует в этих вопросах, они в полной степени не отражены. Условно, человек ушел в мир иной, а у него нет наследников, и дальнейшие правоотношения, когда это наследство переходит из частной в государственную собственность, нуждается в определенной корректировке. Мы об этом тоже говорим", – сказал глава Минюста.
Ранее Ерлан Сарсембаев рассказал, почему необходимо пересмотреть Гражданский кодекс Казахстана.
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