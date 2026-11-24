Министр юстиции Ерлан Сарсембаев на заседании в Курултае 24 ноября 2026 года рассказал, почему необходимо пересмотреть Гражданский кодекс Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Сарсембаев отметил, что действующий Гражданский кодекс нуждается в перезагрузке и систематизации.

"Покупка жилья, открытие своего дела, получение услуг через цифровую платформу, передача имущества по наследству – за всеми этими привычными решениями стоят нормы гражданского права. От того, насколько ясно и согласованно они изложены, зависит уверенность человека в своих правах", – пояснил министр на первом заседании рабочей группы по разработке нового Гражданского кодекса.

При этом, по его словам, будет сохранена преемственность. В частности, положения действующего кодекса, которые подтвердили свою эффективность и понятны участникам оборота, предлагается сохранить. При этом необходимо систематизировать и оценить более 300 поправок, которые были в него внесены за 30 лет.

"Конституция признает человека, его жизнь, права и свободы высшими ценностями государства. Для нас это означает, что каждую будущую норму необходимо оценивать с точки зрения ее значения для человека и возможности реально воспользоваться предусмотренной защитой", – добавил глава Минюста.

Одним из ключевых направлений станет согласованная система прав на имущество – как права собственности, так и законных возможностей пользоваться чужим имуществом.

В Послании народу Казахстана от 28 октября 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев обозначил необходимость принятия нового Гражданского кодекса и поставил задачу сделать это до конца 2027 года.