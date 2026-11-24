В Алматы в рамках общенациональной инициативы президента "Таза Қазақстан" на базе молодежного комьюнити-центра "Ауэзов-2" прошла экологическая акция "Из стопки – в дело", направленная на формирование культуры раздельного сбора отходов и ответственного отношения к окружающей среде.

В мероприятии приняли участие более 30 молодых людей. В рамках акции участники собрали макулатуру, старые тетради, газеты, журналы, картон, а также использованные батарейки, пластиковые крышки и бутылки. Собранные материалы были отсортированы для последующей передачи в специализированные пункты приема и дальнейшей переработки.

Главная цель мероприятия – показать молодежи, что даже привычные бытовые отходы при правильной сортировке могут стать ценным вторичным сырьем, а простые повседневные действия каждого человека способны внести вклад в сохранение окружающей среды.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что инициатива "Таза Қазақстан" должна стать не разовой акцией, а неотъемлемой частью повседневной культуры общества, основанной на чистоте, порядке и личной ответственности граждан.

В Алматы данная работа ведется на системной основе. По поручению акима города Дархана Сатыбалды особое внимание уделяется экологическому просвещению, развитию молодежного эковолонтерства и формированию культуры бережного отношения к окружающей среде.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

С начала 2026 года Управлением молодежной политики Алматы в рамках инициативы "Таза Қазақстан" проведено 317 экологических мероприятий с охватом более 96 тысяч молодых людей. Среди реализованных проектов – EcoQalaFest, Plastic Hunt, Plastic-FREE Week, "Қағаз Boom", EcoQuest Almaty и челлендж "Өзіңнен баста".

"Экологическая культура начинается с простых повседневных действий. Старые тетради, ненужные газеты, пластиковые бутылки и другие материалы, которые мы привыкли выбрасывать, могут получить вторую жизнь. Через такие акции мы стремимся показать молодежи, что забота об окружающей среде не требует масштабных усилий и начинается с личной ответственности каждого. Важно, чтобы раздельный сбор отходов стал не только частью экологических мероприятий, но и привычкой в повседневной жизни", – отметил менеджер молодежного комьюнити-центра "Ауезов-2" Нурислам Адилбеков.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В целях формирования экологического сознания молодежи в городе также реализуется проект "Таза сана", в рамках которого проведено 26 выездных акций "Эко-точка". На базе молодежного комьюнити-центра "Жетісу-2" открыт третий Эко-Хаб, где проводятся практические занятия по сортировке отходов и подготовке вторичного сырья к переработке.

Отдельное внимание уделяется развитию экологического волонтерства. С начала года проведено более 50 мероприятий с участием свыше 3 тысяч волонтеров, а проект "Эко-рейнджеры" объединил более 1,5 тысячи молодых людей.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Акция "Из стопки – в дело" стала еще одним практическим примером реализации принципов "Таза Қазақстан", демонстрируя, что забота о чистоте города начинается не только с уборки территорий, но и с осознанного потребления, сокращения количества отходов и их возвращения во вторичный оборот.