На плотинах Костанайской области реализуется пилотный проект по внедрению системы раннего оповещения о паводках и наводнениях, сообщает Zakon.kz.

Об этом 25 ноября 2026 года проинформировали в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации (МВРИ) РК:

"НАО "Информационно-аналитический центр водных ресурсов" Министерства водных ресурсов и ирригации совместно с Программой развития ООН в Казахстане (ПРООН) реализует пилотный проект "Улучшение мер по борьбе с наводнениями путем комплексного управления дамбами в Казахстане". Работы проводятся на Верхне-Тобольском и Каратомарском водохранилищах в Костанайской области".

Проект направлен на повышение устойчивости к наводнениям и паводкам за счет внедрения пилотной системы раннего оповещения (EWS) на плотинах Казахстана, интеграции данных в Национальную информационную систему водных ресурсов (НИСВР) и формирования современной базы данных по гидротехническим сооружениям.

"Завершение проекта планируется в 2027 году. Все мероприятия выполняются в соответствии с Рабочим планом. В стадии подготовки находятся результаты гидрологического моделирования. Внедрение системы позволит обеспечить комплексное управление водохозяйственными объектами Казахстана для снижения рисков в паводковые периоды", – сообщил председатель правления НАО "Информационно-аналитический центр водных ресурсов" Кайратгали Хайрулла.

2 ноября 2026 года в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана рассказали, когда планируют сдать в эксплуатацию водные долгострои.