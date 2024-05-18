Новую систему оповещения при землетрясениях внедрят в Алматы

Система оповещения при землетрясениях Mass Alert будет внедрена до 1 июня в Алматы в пилотном режиме, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев во время совещания по обеспечению сейсмической безопасности в Алматы, которое провел вице-премьер Канат Бозумбаев.

"Оповещение населения будет проводиться с использованием технологии Cell Broadcast, которая не создает дополнительную нагрузку на сеть и позволяет мгновенно и массово оповестить сразу всех абонентов в зоне покрытия антенн базовых станций", – рассказал Досаев.

Бозумбаев поручил ускорить процесс внедрения системы экстренного оповещения населения. Эта система должна быть во всех сейсмоопасных регионах страны и работать бесперебойно.

О принимаемых мерах по повышению сейсмоустойчивости зданий отчитался министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев. Он сообщил о внедрении обязательной системы сейсмоизоляции при строительстве жилых домов и социальных объектов на площадках с сейсмичностью 7-9 баллов. Подготовлены соответствующие поправки в нормативно-технические документы.

"Канат Бозумбаев поручил провести работу по ужесточению норм при проектировании объектов в сейсмоопасных регионах с учетом международного опыта, в том числе японского, а также усилить надзор за соответствием норм строительства с применением аккредитованных лабораторий".

Также Канат Бозумбаев заслушал алгоритм действий госорганов в случае землетрясения. Это касается информирования населения, организации спасательных и эвакуационных мероприятий, развертывания полевых и мобильных госпиталей. Вице-премьер поручил МЧС опробировать алгоритм в ходе республиканского учения "Жер" в первой декаде июня.

Особое внимание уделили готовности техники и ее оперативной переброски из других регионов.

"В рамках учения важно проверить также состояние привлекаемой техники и ее соответствие решаемым задачам. Вместе с тем необходимо проработать вопрос привлечения к ликвидации ЧС техники частных организаций", – отметил Канат Бозумбаев.

По итогам совещания профильным министерствам поручено обеспечить постоянный мониторинг за сейсмической ситуацией в стране и на регулярной основе проводить тренировки и учения по отработке действий населения в случае возникновения землетрясения.

Последнее сильное землетрясение произошло в Алматы 4 марта 2024 года. По данным казахстанских сейсмологов, сила подземных толчков составила 5 баллов. Еще одно подобное сильное землетрясение в Алматы произошло в ночь на 23 января. Тогда подземные толчки также достигли 5 баллов.