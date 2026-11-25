Депутаты Курултая на пленарном заседании 25 ноября 2026 года одобрили в первом чтении поправки по вопросам здравоохранения, передает корреспондент Zakon.kz.

Представил новеллы первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев. По его словам, законопроект разработан в целях совершенствования законодательства в сфере здравоохранения, повышения качества и доступности медицинской помощи, развития медицинских услуг и внедрения цифровых технологий в систему здравоохранения.

"Сегодня в медицинских организациях страны функционируют различные информационные системы. Следующая задача – обеспечить их взаимодействие и упростить обмен медицинской информацией. Для этого предлагается уточнить порядок функционирования электронной платформы здравоохранения. В частности, предусматривается возможность хранения результатов рентгенологических исследований, компьютерной томографии и МРТ в единой системе, а также обмена ими между врачами. Например, результаты обследования пациента в районной больнице смогут дистанционно просматривать врачи республиканского центра в Астане или Алматы. Это позволит сократить необходимость повторного прохождения обследований и создаст условия для консультаций между врачами", – пояснил Тимур Султангазиев.

Он подчеркнул, что при этом будут усовершенствованы требования к защите медицинских данных граждан.

Также предусматривается создание единой информационной системы биомедицинских исследований. В ней будут собираться сведения о проводимых исследованиях, исследовательских центрах и специалистах.

"Будет упрощен порядок получения разрешений на проведение исследований и расширены возможности контроля за их проведением. В результате будут созданы благоприятные условия для внедрения в стране новых методов диагностики и лечения, безопасность и эффективность которых доказаны", – заверил Тимур Султангазиев.

Внедряется также ряд норм, направленных на развитие медицинского туризма.

"Сегодня в Казахстане проводятся сложные операции и оказываются высокотехнологичные медицинские услуги. Медицинские возможности нашей страны вызывают интерес и у иностранных граждан. Для дальнейшего развития этого направления предлагается ввести в законодательство понятие "медицинский туризм". Кроме того, предусматривается урегулировать порядок оказания услуг и сопровождения иностранных граждан, приезжающих в Казахстан на лечение. Это позволит расширить возможности отечественных медицинских организаций и создать условия для привлечения дополнительных инвестиций", – отметил Тимур Султангазиев.

Предлагается также усовершенствовать требования к медицинским изделиям в соответствии с международными стандартами. В частности, будут уточнены правила их производства, ввоза в страну и применения. А при проведении проверок будет учитываться уровень риска для здоровья человека.

В заключении профильного комитета Курултая сказано, что поправками также укрепляются механизмы защиты персональных медицинских данных, а также уточняется порядок трансплантации органов, части органов или тканей, а также гемопоэтических стволовых клеток в целях обеспечения прозрачности проводимых процедур.

24 ноября 2026 года сообщалось, что министр здравоохранения внес изменения в Правила оказания иммигрантам медицинской помощи.