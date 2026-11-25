В Алматы в рамках празднования 35-летия Независимости Республики Казахстан наградили победителей грантового проекта "Тәуелсіздік ұрпақтары", сообщает Zakon.kz.

13 молодых авторов перспективных инициатив получили по 1 млн тенге на реализацию собственных проектов в сфере науки, культуры, информационных технологий, бизнеса, волонтерства и медиа. Общий объем грантовой поддержки составил 13 млн тенге. Об этом сообщили в Управлении молодежной политики города Алматы.

Проект направлен на поддержку талантливой и инициативной молодежи, развитие ее профессионального, интеллектуального и творческого потенциала, а также создание условий для воплощения перспективных идей в реальные проекты. Особое внимание уделяется инициативам, способным принести практическую пользу обществу, способствовать развитию городской среды и открывать новые возможности для молодых специалистов.

В этом году грантовая поддержка была распределена по шести направлениям. В сфере науки, культуры, волонтерства, информационных технологий и медиа определили по два победителя, еще три гранта получили молодые предприниматели. Каждому из 13 грантополучателей выделено по 1 млн тенге на реализацию собственной инициативы.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

При отборе победителей конкурсная комиссия учитывала актуальность и новизну представленных идей, их социальную значимость, возможность практической реализации и ожидаемые результаты. Участники представили инициативы, направленные на развитие современных технологий, предпринимательства, культуры и решение актуальных общественных задач.

Руководитель отдела социализации молодежи и информационного освещения Управления молодежной политики города Алматы Ермухаммед Палмаганбетов отметил символическое значение поддержки молодых талантов в год 35-летия Независимости Казахстана.

"Одно из главных достижений независимости – формирование созидательного поколения, которое стремится строить свое будущее в собственной стране. Сегодняшняя небольшая инициатива завтра может превратиться в крупное научное открытие, успешный бизнес или новое решение, способное изменить жизнь общества. Наша задача – создавать условия, чтобы идеи молодых людей находили поддержку и превращались в реальные результаты", – отметил Ермухаммед Палмаганбетов.

Алматы остается одним из крупнейших молодежных, образовательных и инновационных центров Казахстана. Сегодня в городе проживают около 770 тысяч молодых людей, которые активно участвуют в развитии науки, предпринимательства, цифровых технологий, культуры и общественных инициатив.

При поддержке акима Алматы Дархана Сатыбалды в городе реализуются проекты, направленные на раскрытие потенциала молодежи, развитие предпринимательских навыков, поддержку молодых ученых и создание возможностей для профессиональной самореализации.

Особое значение проект "Тәуелсіздік ұрпақтары" приобретает в год 35-летия Независимости Казахстана. За годы независимости сформировалось новое поколение молодых граждан, которые стремятся не только реализовать собственные идеи, но и внести вклад в развитие страны. Поддержка таких инициатив способствует укреплению интеллектуального, экономического и творческого потенциала города.

Конкурс организован корпоративным фондом "Алматы студенттер Альянсы" при поддержке Управления молодежной политики города Алматы.

В ходе торжественной церемонии победителям вручили грантовые сертификаты. Полученная поддержка позволит молодым авторам приступить к реализации своих проектов, развивать собственные разработки, запускать предпринимательские инициативы и воплощать социально значимые идеи.

Реализация проектов-победителей будет способствовать развитию молодежного предпринимательства, научных исследований, креативных индустрий и общественных инициатив, открывая новые возможности для самореализации талантливой молодежи Алматы.