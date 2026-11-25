Депутат Арман Калыков 25 ноября 2026 года на брифинге в Курултае сообщил, что за несоблюдение требований энергосбережения в Казахстане предлагается сначала выносить предупреждение, а затем штрафовать на сумму до 50 МРП, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Армана Калыкова, в рабочей группе первоначальная величина штрафа депутатами была не поддержана.

"Мы, учитывая все наши мнения, первое – внесли такую поправку, как предупреждение. Раньше ее не было. Оно действует в первый год. Второй год – уже идут штрафные санкции от 10 МРП. Я не знаю, будут приняты депутатами или нет, но мы просто выносим на обсуждение. Максимальный штраф при систематическом невыполнении энергосберегающих мероприятий будет ограничиваться 50 МРП. От 10 до 50 МРП, но первый год будет предупреждение. От предупреждения до реального штрафа проходит два года", – рассказал депутат.

Он отметил, что второй законопроект предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. По словам депутата, штрафы станут одним из инструментов государственного регулирования, направленных на стимулирование энергосбережения и сокращение расходов.

"Понимаем, что эти все средства мы все с вами платим из своего кармана. Даже отопление бюджетных организаций, садиков, больниц, школ платим из нашего кармана, потому что покрытие коммунальных платежей идет все из налогов. Мы тут предусмотрели один из методов воздействия – штраф", – продолжил Арман Калыков.

Представители СМИ поинтересовались, во сколько в среднем обойдется модернизация одной школы или детского сада для повышения их энергоэффективности.

"Учитывать надо в первую очередь наш масштаб. Казахстан – очень большая страна. Если какие-то стандарты приемлемы на юге, то они совершенно неприемлемы для севера. Разные климатические условия. Тут будет, конечно, регулироваться рынком. Мы отдаем это в частный рынок. Они сами будут регулировать, под какие стандарты, учитывая географию и климатические условия, будут применять. Также будет зависеть от глубины самой модернизации. В каких-то моментах сможем обойтись установкой автоматических тепловых пунктов, датчиков света и движения, то в другом надо заменять кровлю и утеплять стены или окна. Однозначно нельзя назвать сумму. После того, как будет проведен энергоаудит", – сказал Арман Калыков.

Что касается стоимости энергоаудита, депутат отметил, что пока не готов назвать точную сумму. По его словам, сегодня в Казахстане работают около 200 организаций, оказывающих такие услуги. После принятия закона об энергосбережении в 2012 году их было значительно больше, однако из-за низкого спроса многие компании закрылись.

Арман Калыков подчеркнул, что развитие конкуренции на этом рынке позволит снизить стоимость энергоаудита.

Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов уточнил, что стоимость энергоаудита начинается от 2 млн тенге.

Ранее депутаты Курултая одобрили в первом чтении законопроекты о внесении изменений и дополнений в законодательство по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности.