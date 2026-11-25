Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на брифинге в Курултае 25 ноября 2026 года разъяснил поправки в законы, касающиеся трансплантации стволовых клеток, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Султангазиев отметил, что в законопроект по вопросам здравоохранения включается норма по трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

"Речь идет об онкологических заболеваниях крови – лейкозах и других патологиях. Мы хотим предоставить возможность пересадки гемопоэтических стволовых клеток между детьми и подростками, в том числе между родными братьями и сестрами. Например, если один из детей заболел, его брат или сестра смогут стать донорами, если клетки подойдут по генетическим характеристикам. При этом обязательным условием будет согласие родителей и самого ребенка", – пояснил он.

По словам спикера, речь не идет о пересадке внутренних органов.

"Из вены берется кровь, вычленяются эти клетки и оставшуюся кровь обратно возвращают донору. Раньше у нас не было правового механизма, теперь этот правовой механизм мы законодательно фиксируем", – пояснил Тимур Султангазиев.

Ранее мы писали, что в Казахстане хотят усовершенствовать порядок трансплантации органов и стволовых клеток. Соответствующие поправки по вопросам здравоохранения 25 ноября 2026 года в первом чтении одобрили депутаты Курултая.