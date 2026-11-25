Сколько человек ожидают пересадки органов в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на брифинге в Курултае прокомментировал вопрос о развитии трансплантологии в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Султангазиев напомнил, что в Казахстане с 2012 года активно развивается трансплантология. По его словам, был организован специальный республиканский координационный центр по трансплантации. "На сегодня функционируют 11 центров трансплантации, все укомплектованы квалифицированными специалистами. С 2013 года проведено уже порядка 3 100 операций, из которых 2,5 тыс. – от живого донора. И еще 514 операций проведены от посмертного донорства. В листе ожидания состоят порядка 4 800 человек – они ожидают возможности проведения донорства", – резюмировал он. Ранее первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев разъяснил поправки в законы, касающиеся трансплантации стволовых клеток.

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