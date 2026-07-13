Вместо крови – яд: в степях близ Астаны нашли жука с химическим оружием

В Коргалжынском государственном природном заповеднике рассказали о необычном обитателе степей – пестрой майке (Meloe variegatus). Несмотря на безобидный внешний вид, этот жук способен защищаться с помощью сильнодействующего природного токсина, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что пестрая майка относится к семейству нарывников и является одним из крупнейших представителей своей группы.

Длина ее тела достигает 30-42 мм. Жука легко узнать по яркой пестрой окраске, коротким надкрыльям, недоразвитым крыльям и крупному вздутому брюшку.

Главная особенность насекомого – его защитный механизм:

"В гемолимфе, выполняющей у насекомых функцию крови, содержится кантаридин – токсичное вещество, отпугивающее хищников. При попадании на кожу человека оно может вызвать раздражение и образование волдырей, поэтому специалисты рекомендуют не брать жука в руки".

Пестрая майка обитает на территории Коргалжынского заповедника – одного из двух заповедников Казахстана, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе объекта "Сарыарка – Степи и озера Северного Казахстана". Заповедник расположен примерно в 130 километрах к юго-западу от Астаны.

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