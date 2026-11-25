Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев 25 ноября 2026 года на брифинге в Курултае рассказал, как развитие медицинского туризма может отразиться на стоимости медуслуг для казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Султангазиев отметил, что за стоматологическими услугами в Казахстан в основном приезжают из дальнего зарубежья.

"Там услуги стоматологии, например, имплант, стоит 10 тыс. долларов или евро. И пройти какое-нибудь обследование значительно дешевле у нас, в Казахстане, а качество ничем не уступает. За другими медуслугами в основном приезжают граждане Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и России. До 80% медицинских туристов – из соседних стран", – заявил он.

Журналисты поинтересовались, не приведет ли развитие медицинского туризма и увеличение числа иностранных пациентов к росту цен на те же стоматологические услуги в Казахстане.

"Нет, мы не боимся. Но необходимо сказать, что стоматологическая помощь сегодня уже регулируется на уровне рынка. Минздрав не регулирует цены. Наоборот, мы считаем, что при привлечении потока иностранных граждан для получения услуг будет возможность более достойного заработка у специалистов, которые работают в стоматологических кабинетах. Дополнительные источники финансирования будут в стоматологических клиниках. Зачем, если имеется дополнительный доход, значительный, сторонний, увеличивать цены для наших пациентов?" – резюмировал он.

Ранее Тимур Султангазиев рассказал, для лечения каких болезней могут приехать иностранцы в Казахстан.