Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев 25 ноября 2026 года на брифинге в Курултае рассказал, как будут развивать медицинский туризм в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Султангазиев назвал медицинский туризм перспективным направлением как для привлечения инвестиций в систему здравоохранения, так и для повышения квалификации и возможностей улучшения сервиса в медицинских организациях Казахстана.

"Мы обеспечиваем нормативно-правовую базу, внедряем в законы впервые необходимые понятия "медицинский туризм", "медицинский турист", прорабатываем ответственность и функционал игроков – Минздрава, туристических агентов и операторов. В рамках законодательства определяем необходимость определения республиканского координатора на уровне Минздрава", – отметил он.

Прорабатывается, по словам спикера, также механизм разработки единой платформы для учета всех въезжающих в страну медицинских туристов.

Данную платформу планируют использовать для возможности продвижения медицинских услуг за рубежом, так как там будет перечень клиник, медуслуг и пакетов для иностранцев.

При этом Тимур Султангазиев подчеркнул, что на сегодняшний день в Казахстане уже сформирована определенная медицинская база.

"Десять клиник у нас аккредитованы JCI (Joint Commission International) – это золотой стандарт качества во всем мире... Это, в основном, высокотехнологичные медицинские услуги, такие как онкология. У нас единственный в Центральной Азии центр протонной терапии, который использует уникальные методы лечения (онкологических заболеваний. – Прим. ред.). Есть большой потенциал и в оздоровительном медтуризме с учетом природных условий в Казахстане. У нас есть горы, реки, леса, соответствующие санатории. Свою нишу Казахстан, думаю, найдет", – подчеркнул Тимур Султангазиев.

Ранее депутаты Курултая одобрили в первом чтении поправки по вопросам здравоохранения. Документом внедряется ряд норм, направленных на развитие медицинского туризма.