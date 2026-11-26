Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха 26 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в "Казгидромете", 26 ноября 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются ночью в городе Алматы.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Также специалисты РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение. Непогода накроет 17 областей Казахстана.