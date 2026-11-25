В 17 областях Казахстана на 26 ноября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Алматинской области ожидается резкое понижение температуры воздуха днем до +5+10, в горных районах 0-5. В Алматы ожидается резкое понижение температуры воздуха днем до +5+7. В Конаеве ожидается резкое понижение температуры воздуха днем до +5+7.

В Туркестанской области ожидается резкое понижение температуры воздуха днем до +5+10, в горных районах 0-5. В Шымкенте ожидается резкое понижение температуры воздуха днем до +8+10. В Туркестане ожидается резкое понижение температуры воздуха днем до +6+8.

В области Жетысу ожидается резкое понижение температуры воздуха днем до +5+10, в горных районах 0-5. В Талдыкоргане ожидается резкое понижение температуры воздуха днем до +5+7.

В Костанайской области ожидаются осадки, утром и днем на западе, севере, юге области – сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области гололед. На западе, севере области низовая метель. В Костанае ожидаются осадки (преимущественно дождь), гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем осадки (дождь, снег). На севере, востоке области ожидается гололед, ночью и утром – туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на юге, востоке области 15-20 м/с, днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20, временами 25 м/с. В Уральске днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере, востоке, юге Атырауской области ожидаются осадки (снег, дождь), гололед, днем – осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на юге, востоке области – туман. Ветер западный, юго-западный, ночью на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. В Атырау временами ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, в центре Павлодарской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем 15-20, на западе, юге области порывы 23 м/с. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20, временами 23 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке области Улытау ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на западе, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, в центре области порывы 23-28 м/с. В Жезказгане ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20, временами 23 м/с.

Ночью на западе Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем ожидаются осадки (дождь, снег), на западе, севере области – низовая метель, гололед. В Астаны ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. В Кокшетау днем ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Актюбинской области ожидаются осадки (дождь, снег), ночью на севере области временами сильные осадки (дождь, снег). На дорогах ожидается гололедица. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. В Актобе временами ожидаются осадки (дождь, снег). На дорогах ожидается гололедица. Ветер южный, с переходом на западный, порывы 15-18 м/с.

В Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег). На западе, севере области – гололед, метель. На востоке, в центре области – туман. Ветер западный, ночью на западе, севере области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере области порывы 23 м/с. В Кызылорде ночью и утром ожидается туман.

Ночью на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, днем – осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ночью и утром на востоке, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области – туман. В Таразе ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на юге, востоке, в центре области Абай ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, ночью на западе, в центре области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, в центре области порывы 24-29 м/с. В Семее ожидается ветер юго-восточный, утром и днем 15-20, временами порывы 25 м/с.

Ночью на севере, в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидается небольшой снег. Ночью и утром на севере, востоке, в центре области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, утром и днем на севере, востоке, в центре области 15-20, временами порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный, утром и днем 15-20, временами порывы 23 м/с.

В Мангистауской области ожидаются осадки (дождь, снег). На западе, севере, в центре области ожидаются туман, гололед. На северо-востоке области низовая метель. Ветер северо-западный, западный, порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. В Актау ожидается ветер северо-западный, западный, порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

Ранее сообщалось, что снег, дождь и сильный ветер ожидаются 26 ноября.