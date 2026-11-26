В Астане сотрудники полиции задержали жителей столицы из-за оскорбительного прямого эфира в TikTok, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента полиции (ДП) Астаны, нарушителями оказались двое мужчин 23 и 25 лет.

"Во время трансляции они публично выражались нецензурной бранью, используя высказывания, противоречащие общепринятым нормам общественной морали и нравственности", – проинформировали 26 ноября 2026 года в ДП.

Их действия расценили как мелкое хулиганство. Суд назначил обоим административный арест сроком на пять суток.

В полиции напомнили, что публичное пространство социальных сетей не является территорией безнаказанности. Каждый пользователь несет ответственность за свое поведение и опубликованный контент.

Между тем столичные полицейские усилили контроль за продажей пиротехники в преддверии Нового года.