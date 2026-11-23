В Астане в преддверии новогодних праздников проводится оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Пиротехника-2026". Цель – обеспечение общественной безопасности и предупреждение незаконного оборота пиротехнических изделий, сообщает Zakon.kz.

В рамках ОПМ полиция усилила контроль за продажей пиротехники в преддверии Нового года в столице.

"Мероприятие продлится с 10 ноября 2026 года по 3 января 2027 года. Сотрудники полиции взяли под контроль соблюдение требований законодательства в сфере оборота гражданских пиротехнических веществ и изделий. В рамках данной работы проверяются объекты предпринимательства, торгово-развлекательные центры, склады, а также другие места возможной реализации пиротехнической продукции", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны сегодня, 23 ноября.

По предварительным итогам оперативно-профилактического мероприятия, выявлено два факта реализации пиротехнических изделий без соответствующих разрешительных документов.

Нарушители привлечены к административной ответственности по ст. 196 Кодекса РК об административных правонарушениях. Из незаконного оборота изъято 57 единиц пиротехнических изделий.

Кроме того, особое внимание уделяется безопасности детей. На сегодняшний день почти в 300 образовательных учреждениях столицы проведены разъяснительные беседы и лекции о правилах безопасного использования пиротехнических изделий, а также ответственности за их незаконное применение.

"Чтобы праздничные дни прошли безопасно, соблюдайте требования законодательства и не подвергайте опасности жизнь и здоровье себя и своих близких", – призвали граждан стражи порядка.

22 ноября 2026 года стало известно, что в Астане проходят усиленные рейды в рамках республиканского ОПМ "Правопорядок".