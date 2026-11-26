Министерством внутренних дел Казахстана продолжается работа по усилению мер обеспечения правопорядка, в том числе по изъятию оружия из незаконного оборота. Об этом 26 ноября 2026 года заявил представитель Департамента криминальной полиции МВД РК Бекзат Кемал, сообщает Zakon.kz.

По его данным, с начала года из незаконного оборота изъято более 2 200 единиц различного оружия, в том числе 190 единиц криминального оружия, из которых 162 похищены в ходе январских событий.

"С 20 по 22 ноября проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок". За три дня мероприятия изъято 188 единиц огнестрельного оружия, в том числе 17 нарезных, 125 гладкоствольных и 46 единиц иного оружия, а также более 500 боеприпасов различного калибра и восемь гранат", – раскрыл подробности ОПМ Бекзат Кемал.

К примеру, как рассказал спикер, 20 ноября в Туркестанской области сотрудниками полиции у жителя Сарыагашского района обнаружены и изъяты нарезная винтовка, обрез гладкоствольного ружья, пневматическая винтовка, сигнальный пистолет и 28 патронов различного калибра.

"Работа в данном направлении будет продолжена", – заключил Бекзат Кемал.

Ранее МВД обратилось к жителям Казахстана из-за рассылки в соцсетях про поквартирный сбор биометрии.