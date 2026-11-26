Жители Астаны могли лишиться новеньких квартир из-за проблем у застройщика, сообщает Zakon.kz.

По информации Верховного суда, история началась в 2023 году, когда астанчане купили по нотариально удостоверенным договорам уступки прав требования (цессии) право на последующее заключение с застройщиком договоров купли-продажи жилья.

"В 2024 году многоквартирный дом был введен в эксплуатацию. Несмотря на то, что покупатели фактически вселились в квартиры, выполнили ремонт и оплачивали их содержание, на недвижимость были наложены аресты в рамках исполнительных производств по обязательствам самого застройщика", – рассказали в суде 26 ноября 2026 года.

Ситуацию осложнило то, что при вводе дома в эксплуатацию изменилась нумерация квартир, что препятствовало оформлению прав и стало поводом для спора.

Требуя освободить жилье от арестов, истцы обратились в суд.

"Суд первой инстанции удовлетворил требования дольщиков, указав, что обременения наложены по чужим обязательствам (застройщика), дольщики перед кредиторами застройщика не отвечают, а наложенные ограничения нарушают их права и законные интересы как добросовестных приобретателей. Однако суд апелляционной инстанции отменил эти решения, ссылаясь на отсутствие подписанных актов приема-передачи от застройщика и несоответствие нумерации квартир", – говорится в сообщении.

Но Кассационный суд отменил постановления апелляционной инстанции и оставил в силе решения суда первой инстанции.

При принятии решения были учтены следующие ключевые обстоятельства:

истцы фактически владеют и пользуются спорными квартирами, а также несут бремя их содержания;

факт реальной передачи жилья покупателям сторонами спора не оспаривался;

изменение нумерации квартир при вводе объекта в эксплуатацию носит технический характер и не может служить основанием для ограничения имущественных прав граждан.

Ранее Кассационный суд отменил приговор по факту нападения на дом председателя маслихата Астраханского района Акмолинской области. Причиной стало то, что Генеральная прокуратура опротестовала решение по этому делу, решив, что действия преступников квалифицировали неверно.