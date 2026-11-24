Кассационный суд отменил приговор по факту нападения на дом председателя маслихата Астраханского района Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в ночь на 15 июля 2025 года. Двое мужчин в масках и капюшонах проникли в частный дом. Угрожая обрезом охотничьего ружья, они связали потерпевших и заперли их в подвале дома. Забрав деньги, ювелирные изделия и машину, преступники скрылись. Было украдено имущество на сумму свыше 4 миллионов тенге. 25 июля полиция заявила о задержании троих подозреваемых: жителей Жамбылской и Туркестанской областей. В апреле 2026 года стало известно о вынесенном им приговоре. Организатор и один сообщник приговорены к 8,5 года лишения свободы каждый, с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Третий участник группы, ожидавший их на улице, получил 5 лет лишения свободы.

Однако Генеральная прокуратура опротестовала решение по этому делу, решив, что действия преступников квалифицировали неверно.

"Разбоем признается нападение в целях хищения имущества, соединенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Однако по одному из дел в Акмолинской области трое мужчин были осуждены за грабеж. Они ночью в масках проникли в жилой дом, применили к потерпевшим физическое насилие и, угрожая обрезом охотничьего ружья, потребовали передать деньги и ценности. В результате злоумышленники завладели имуществом на сумму свыше 4 млн тенге, связали одного из потерпевших, а находившихся в доме лиц поместили в погреб", – сообщили 24 ноября 2026 года в надзорном органе.

Генеральная прокуратура внесла кассационный протест, заявив о неправильности квалификации действий осужденных как грабеж.

"Потерпевшие воспринимали угрозу оружием как реальную и опасную для жизни и здоровья. При этом отсутствие выстрелов либо сведения о состоянии оружия сами по себе не исключают признаков разбоя", – пояснили в Генпрокуратуре.

В итоге Кассационный суд согласился с доводами прокуроров, отменил судебные акты и направил уголовное дело на новое рассмотрение.

"При разграничении грабежа и разбоя учитываются не только фактически наступившие последствия, но и характер нападения, примененного насилия и реальность угрозы для потерпевшего", – подытожили в Генпрокуратуре.

Отметим, что, согласно Уголовному кодексу, максимальное наказание по статье "разбой" предусмотрено в виде 15 лет лишения свободы. По статье "грабеж" – до 12 лет.

Двоим алматинцам, осужденным ранее за организацию подпольной нарколаборатории, ужесточили наказание после вмешательства Генеральной прокуратуры.