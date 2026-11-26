Абитуриентам из Казахстана напомнили о новом требовании для поступления в университеты Китая
Согласно официальной публикации Telegram-канала BOLASHAK NEWS:
"Все иностранные претенденты, планирующие поступление на программы бакалавриата китайских университетов, обязаны сдать экзамен CSCA (тест на академическую подготовленность). При подаче заявки претендентам необходимо предоставить действующий сертификат, подтверждающий результаты экзамена, сданного в ноябре или декабре 2026 года".
Известно, что экзаменационная сессия состоится 19-20 декабря 2026 года.
Регистрация на экзамен уже открыта и продлится с 25 ноября по 2 декабря 2026 года.
Есть небольшое напоминание о том, что перечень необходимых экзаменационных предметов абитуриентам рекомендуют уточнять непосредственно в выбранном университете.
Кроме того, чтобы не пропустить экзамен, будущим студентам советуют заранее определиться с датой сдачи и пройти регистрацию в установленный срок.
Подать заявку и ознакомиться с подробностями можно на официальном сайте.
12 ноября 2026 года министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказывал о планах пересмотреть механизмы поступления в зарубежные вузы по программе "Болашак".