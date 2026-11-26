АО "Центр международных программ" 26 ноября 2026 года выступил с важным обращением к претендентам, планирующим поступление в вузы Китая по межправительственным грантам, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальной публикации Telegram-канала BOLASHAK NEWS:

"Все иностранные претенденты, планирующие поступление на программы бакалавриата китайских университетов, обязаны сдать экзамен CSCA (тест на академическую подготовленность). При подаче заявки претендентам необходимо предоставить действующий сертификат, подтверждающий результаты экзамена, сданного в ноябре или декабре 2026 года".

Известно, что экзаменационная сессия состоится 19-20 декабря 2026 года.

Регистрация на экзамен уже открыта и продлится с 25 ноября по 2 декабря 2026 года.

Есть небольшое напоминание о том, что перечень необходимых экзаменационных предметов абитуриентам рекомендуют уточнять непосредственно в выбранном университете.

Кроме того, чтобы не пропустить экзамен, будущим студентам советуют заранее определиться с датой сдачи и пройти регистрацию в установленный срок.

Подать заявку и ознакомиться с подробностями можно на официальном сайте.

12 ноября 2026 года министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказывал о планах пересмотреть механизмы поступления в зарубежные вузы по программе "Болашак".