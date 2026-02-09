Казахстанцам, желающим поступить в вузы Китая, объявили о продлении срока приема документов

Продлен срок приема документов в вузы Китая по межправительственным грантам. Приятную новость сегодня, 9 февраля 2026 года, объявили в Telegram-канале АО "Центр международных программ", курирующего и реализующего международную стипендию "Болашак", сообщает Zakon.kz.

Как напомнили в центре, начиная с текущего года все иностранные претенденты на получение степени бакалавра в высших учебных заведениях Китайской Народной Республики обязаны пройти тест академической подготовленности (CSCA) для иностранных студентов.

"Регистрация на онлайн-экзамен CSCA открыта до 14 февраля 2026 года 12:00 по пекинскому времени (09:00 по времени Астаны. – Прим. ред.), экзамен состоится 15 марта. Подробная информация о тестировании CSCA размещена по ссылке. Прием документов будет осуществляться до 18 февраля 2026 года включительно посредством портала "Электронного правительство" (egov.kz) либо нарочно в АО "Центр международных программ", – говорится в сообщении, опубликованном в bolashakcipnews в понедельник.

Согласно соглашению между Министерствами образования и науки РК и КНР о сотрудничестве в области образования от 3 июня 2003 года, правительство Китая предоставляет 73 образовательных гранта на обучение по государственным стипендиям КНР на 2026-2027 учебный год по следующим программам:

бакалавриат;

магистратура;

докторантура.

Грант предусматривает покрытие следующих расходов:

бесплатное обучение;

ежемесячная стипендия;

медицинская страховка;

проживание в общежитии.

"Все иные расходы оплачиваются обладателем гранта самостоятельно", – отметили в АО "Центр международных программ".

Для участия в конкурсном отборе претендентам необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте Китайского стипендиального совета по ссылке.

