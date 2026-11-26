Ноябрь 2026 года в Алматы выдался непривычно теплым, но зима не заставит себя ждать. Город постепенно преображается и готовится к холодному сезону, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко, ноябрь – месяц, который принято считать унылым. Деревья почти полностью сбросили листву, яркие краски октября остались позади и природа словно замедляется в ожидании зимы. Вот и в пейзаже – становится меньше цвета.

"Но в последние годы мне все больше нравится поздняя осень. Есть в ней какое-то спокойствие и неизбежное принятие. Я думаю это отличное время для философских размышлений… А еще в это время особенно хорошо заметны детали, на которые золотой осенью редко обращаешь внимание: графика голых ветвей на фоне неба, мягкий рассеянный свет, туман над озерами и последние листья, цепляющиеся за ветви деревьев". Дмитрий Доценко

Наверное, по словам мастера, в этом и есть главное очарование ноября – он учит видеть красоту не только в яркости и изобилии. Она есть и в простоте и в минимализме.

"Ну и если говорить о философии, то здесь можно углядеть то, что у природы нет потребности постоянно быть яркой и привлекательной. Она умеет вовремя остановиться, сбросить лишнее и просто побыть в покое. Человеку, пожалуй, тоже иногда стоит этому поучиться". Дмитрий Доценко

Как объяснить за что я люблю осень – это показать эти фото.

Второй кадр, напоминает рассказ о последней надежде. Не могу вспомнить кажется рассказ О.Генри. Вместо окна была картина с листом. Получилось с глубоким смыслом.

Такую осень способны любить только глубокие люди. Тут нужно иметь смелость.

Все словно в ожидании: скоро зима.

Второе фото интересное. Один лист, который вот вот упадет и больше никогда его не будет в этом мире. А когда то он был почкой, потом красивым зеленым молодым листом, который шелестел на дереве, весь свой короткий срок. Как вот в жизни у человека. Родился, жил.... Надо действительно уметь замедлиться, "пошелестеть" в жизни, пока не наступил твой срок "упасть", – пишут пользователи Сети после просмотра.

14 ноября Доценко показывал невероятные кадры заснеженного Большого Алматинского озера.